Vitória fora de casa faz o Sporting colar no líder Porto no Português

No triunfo por 3 a 0 sobre o Tondela, Sporting somente não fez mais por causa do goleiro Bernardo. Leões têm os mesmos 22 pontos do líder
Com uma atuação consistente, o atual bicampeão português, Sporting, foi até Tondela e venceu o time da casa neste domingo, 26/10, por 3 a 0. Os gols no Estádio João Cardoso foram do colombiano Luiz Suárez, Pedro “Pote” Gonçalves e Quenda. O Sporting criou muitas chances de gol. Assim, não saiu de campo com um resultado mais elástico por causa das grandes defesas do goleiro Bernardo, ex-Braga e formado no Flamengo. Pelo menos cinco defesas foram excepcionais.

O Sporting alcança o Porto a liderança do campeonato, com 22 pontos. Mas os portistas ainda jogam nesta segunda-feira fora de casa contra o Moreirense. O Benfica, que fez 5 a 0 no Arouca no sábado, vem a seguir com 21 pontos.

Como foi a vitória do Sporting

No primeiro tempo, o Sporting acumulou chances perdidas que pararam nas defesas de Bernardo. Quatro delas cara a cara com o gol: duas com Luiz Suárez e duas com Pedro “Pote” Gonçalves. Mas, mesmo fechando o gol, Bernardo não evitou o belo tento de Luiz Suárez. O titular da seleção da Colômbia recebeu pela esquerda, entrou na área e chutou cruzado para fazer 1 a 0 aos 19 minutos.

No segundo tempo, o Sporting seguiu deitando e rolando. Luiz Suárez quase fez um golaço ao dar um lençol no zagueiro e bater de virada. Mas o goleiro Bernardo voltou a fazer uma defesa incrível. Porém, aos 14 minutos, não teve jeito:  “Pote” avançou pela esquerda, cortou a marcação e chutou; a bola desviou na zaga. Assim,  matou o goleiro Bernardo — 2 a 0. O Sporting seguiu criando muito. Contudo, a bola só voltou a entrar nos acréscimos, numa cabeçada de Quenda, fechou o placar em 3 a 0.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (24/10)
Alverca 0x4 Gil Vicente
Sábado (25/10)
Santa Clara 2×0 AVS SAD
Benfica 5×0 Arouca
Estrela Amadora 1×2 Rio Ave
Domingo (26/10)
Estoril 1×1 Nacional
Famalicão 2×0 Vitória Guimarães
Tondela 0x3 Sporting
Braga x Casa Pia – 17h30
Segunda-feira (27/10)
Moreirense x Porto – 17h15

