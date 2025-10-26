Vini Jr é substituído contra o Barça e se irrita com Xabi Alonso: “Eu? Vai tomar no…”O jogador saiu esbravejando ao deixar o campo aos 27 minutos da etapa final do Real x Barça para a entrada de Rodrygo, instaurando uma crise
O clima vai esquetnar entre o treinador Xabi Alonso e Vini Jr. Afinal,no clássico deste domingo, 26/19, em que o Real Madrid recebeu o Barcelona,pela décima rodadado Camoeonato espanhol, o brasileiro teve uma atitude intempestiva.Aos 27 monutos daetapa final, como real vencendo poir 2 a 1, xabi Alonso achou por bem sacar Vini para colocar Rodrygo. Vini ao vera placa indicando a sua saída, perdeu a comporura.
“Eu? Vai tomar no c… Não é possível, está de sacanagem!”
Vini atpe fazia bom jogo e fez a jogada do segundo gol, de Bellingham. Mas, ao sair, Vini Jr. mal olhou para Rodrygo, embora tenha estendido a mão ao companheiro de Real Madrid e da Seleção Brasileira. Mesmo assim, deixou o campo esbravejando, xingando muito, com os braços abertos e passando rente ao treinador, que sequer deu atenção às reclamações.
Vini foi direto em direção ao vestiário, mas depois retornou ao banco — ainda extremamente irritado. Essa situação promete render muito pano para a manga nos próximos dias.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.