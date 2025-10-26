Vini Jr é substituído contra o Barça e se irrita com Xabi Alonso: “Eu? Vai tomar no…”

O jogador saiu esbravejando ao deixar o campo aos 27 minutos da etapa final do Real x Barça para a entrada de Rodrygo, instaurando uma crise / Crédito: Jogada 10

O clima vai esquetnar entre o treinador Xabi Alonso e Vini Jr. Afinal,no clássico deste domingo, 26/19, em que o Real Madrid recebeu o Barcelona,pela décima rodadado Camoeonato espanhol, o brasileiro teve uma atitude intempestiva.Aos 27 monutos daetapa final, como real vencendo poir 2 a 1, xabi Alonso achou por bem sacar Vini para colocar Rodrygo. Vini ao vera placa indicando a sua saída, perdeu a comporura. “Eu? Vai tomar no c… Não é possível, está de sacanagem!”