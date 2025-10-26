Vegetti celebra gols pelo Vasco com “maturidade”

Autor de dois gols do Vasco na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0, o atacante Pablo Vegetti mostrou alívio após encerrar uma seca de oito jogos. Assim, ele não marcava desde agosto, e viu Rayan assumir a titularidade no Cruz-Maltino. O argentino, no entanto, que completou 37 anos neste mês, mostrou que a maturidade o ajudou a superar esta pequena fase ruim pela equipe carioca.

“É legal eu estar aqui no Vasco. Sempre entreguei meu máximo. Isso me deixava tranquilo. O trabalho, a responsabilidade que eu tenho com a minha profissão, eu me comporto sempre da mesma maneira. Claro que sempre quero jogar, quero sempre fazer gol, ajudar o time… Mas a gente também tem que entender o momento. Eu não vinha muito bem e o time começou a ganhar. Eu me sinto importante tanto dentro ou fora de campo. Trabalhar, não baixar a cabeça. E toda minha vida foi assim. Nada vai mudar”, comentou Vegetti.