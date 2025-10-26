Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vegetti celebra gols pelo Vasco com “maturidade”

Atacante do Vasco encerra jejum de oito partidas e marca duas vezes em vitória sobre o Bragantino por 3 a 0
Autor de dois gols do Vasco na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0,  o atacante Pablo Vegetti mostrou alívio após encerrar uma seca de oito jogos. Assim, ele não marcava desde agosto, e viu Rayan assumir a titularidade no Cruz-Maltino. O argentino, no entanto, que completou 37 anos neste mês, mostrou que a maturidade o ajudou a superar esta pequena fase ruim pela equipe carioca.

“É legal eu estar aqui no Vasco. Sempre entreguei meu máximo. Isso me deixava tranquilo. O trabalho, a responsabilidade que eu tenho com a minha profissão, eu me comporto sempre da mesma maneira. Claro que sempre quero jogar, quero sempre fazer gol, ajudar o time… Mas a gente também tem que entender o momento. Eu não vinha muito bem e o time começou a ganhar. Eu me sinto importante tanto dentro ou fora de campo. Trabalhar, não baixar a cabeça. E toda minha vida foi assim. Nada vai mudar”, comentou Vegetti.

Esta, portanto, foi a quarta vitória seguida do Vasco na temporada. Antes, o time venceu Vitória, Fortaleza e Fluminense. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 42 pontos, ocupa o 8º lugar e segue cada vez mais perto do G6. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (2), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, em São Januário, enquanto o Massa Bruta visita o Bahia, no mesmo dia, às 16h, em Salvador.

“A gente construiu uma vitória muito importante pra nossa sequência, pensando nos nossos objetivos. Ainda há muito para melhorar, mas o trabalho do treinador, que para nós é muito importante, está dando certo dentro do campo, e isso nos deixa muito tranquilo”, concluiu Vegetti.

