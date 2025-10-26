Torcedor do Palmeiras arremessa garrafa e acerta Cássio

Torcedor do Palmeiras arremessa garrafa e acerta CássioIncidente ocorreu no segundo tempo e interrompeu a partida
Uma cena lamentável interrompeu o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Afinal, um torcedor palmeirense arremessou uma garrafa em campo e acertou o goleiro cruzeirense Cássio, que caiu no gramado. O incidente ocorreu por volta dos 41 minutos do segundo tempo e paralisou o jogo por cerca de três minutos.
A agressão gerou revolta em campo e também nas arquibancadas, já que outros palmeirenses ajudaram a identificar o responsável pelo ato. O homem, ainda não identificado, estava na arquibancada inferior atrás do gol defendido por Cássio e foi retirado pelos seguranças do Allianz Parque, além de agredido verbalmente por outros torcedores.
“Não é fácil vir aqui e tirar ponto do Palmeiras. Conseguimos quatro pontos contra o líder do campeonato, é difícil. Esse tipo de situação deixamos de lado. A torcida prontamente identificou o cara. Não é legal. Eu vim de uma convulsão e aí levou uma garrafada nas costas”, desabafou o goleiro após a partida.
Em jogo truncado e bastante faltoso, Palmeiras e Cruzeiro empataram sem gols. Com o resultado, portanto, o Verdão chegou aos 62 pontos e permanece na liderança. Já o Cruzeiro, contudo, segue em terceiro lugar, agora com 57, mas ainda distante da briga pelo título, já que os dois primeiros colocados possuem um jogo a menos.
