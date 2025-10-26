Torcedor do Palmeiras arremessa garrafa e acerta Cássio

Incidente ocorreu no segundo tempo e interrompeu a partida / Crédito: Jogada 10

Uma cena lamentável interrompeu o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Afinal, um torcedor palmeirense arremessou uma garrafa em campo e acertou o goleiro cruzeirense Cássio, que caiu no gramado. O incidente ocorreu por volta dos 41 minutos do segundo tempo e paralisou o jogo por cerca de três minutos. A agressão gerou revolta em campo e também nas arquibancadas, já que outros palmeirenses ajudaram a identificar o responsável pelo ato. O homem, ainda não identificado, estava na arquibancada inferior atrás do gol defendido por Cássio e foi retirado pelos seguranças do Allianz Parque, além de agredido verbalmente por outros torcedores.