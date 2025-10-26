Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Red Bull Bragantino x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Massa Bruta e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo (26), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neste domingo (26), o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vai em busca da quarta vitória consecutiva na competição, o que o colocaria de vez na briga pelo G6. Já o Massa Bruta, que perdeu nas últimas duas rodadas, precisa vencer para continuar na primeira página da classificação. No primeiro turno, o time carioca foi derrotado em São Januário, por 2 a 0.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir, ao vivo, a partir de 17h, este embate. Felippo debuta na narração com o auxílio de luxo de dois craques: a comentarista Rafaela Carolina e o intrépido repórter David Silva.

