Rafael celebra fim da má fase do São Paulo e projeta ”oito finais” no Brasileirão

Goleiro destaca alívio após vitória sobre o Bahia no Morumbis e pede foco total na luta por vaga na Libertadores

“Sentimento de gratidão e alívio. Precisávamos muito da vitória, mas mais que essa sensação boa dos três pontos conquistados é a sensação de ter feito nosso futebol, acho que foi merecida essa vitória” afirmou o capitão, após a partida.

O São Paulo enfim voltou a sorrir no Campeonato Brasileiro. Após sete derrotas nos últimos oito jogos, o Tricolor encerrou a má fase ao vencer o Bahia por 2 a 0 , neste sábado (25/10), no Morumbis, pela 30ª rodada. O resultado trouxe alívio ao elenco e recolocou a equipe, ainda que provisoriamente, na oitava colocação, com 41 pontos. O goleiro Rafael, um dos líderes do elenco, não escondeu a satisfação com o fim da sequência negativa.

O triunfo reacende a esperança tricolor em brigar por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O cenário ainda depende de combinações de resultados. Como um eventual título do Cruzeiro na Copa do Brasil e de Flamengo ou Palmeiras na Libertadores, o que ampliaria o G6 para G8.

Rafael reconheceu o momento difícil vivido pela equipe nas últimas semanas. Contudo, destacou a importância da vitória diante da torcida e pediu foco total na reta final da competição.

“Passamos por dias difíceis, não é fácil, mas em casa, com o apoio do nosso torcedor, foi muito importante mostrar essa confiança para jogar essas oito finais que vamos ter no Brasileirão”, completou o goleiro.

Com moral renovada e o objetivo de reencontrar a regularidade, o São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco da Gama, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão.