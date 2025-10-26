Palmeiras x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

No domingo (26), Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto na briga pelo título da competição. Enquanto o Verdão é o líder, com 61 pontos, a Raposa está na terceira posição, com 56e se vencer mostra que tem força para buscar o título.

A Voz do Esporte, atenta a todos os detalhes, inicia a transmissão, ao vivo, às 19h, com um trio infernal. Ricardo Froede, com sua voz inconfundível, narra o encontro entre paulistas e mineiros. João Miguel Lotufo assume os comentários, enquanto Christopher Henrique garante as melhores reportagens.