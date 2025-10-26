Manchester City cai diante do Aston Villa e se afasta do líder

Manchester City cai diante do Aston Villa e se afasta do líderCom a derrota por 1 a 0, os Citizens agora estão seis pontos atrás do ponteiro do Campeonato Inglês, o Arsenal
O Manchester City foi até Birmingham enfrentar o Aston Villa e se deu mal. Neste domingo, 26/10, pela nona rodada do Campeonato Inglês, o time de Guardiola, Haaland & Cia esperava uma vitória para não deixar o Arsenal desgarrar. Mas perdeu por 1 a 0, gol de Cash, ainda no primeiro tempo.
O Aston fez um ótimo jogo defensivo, anulando o artilheiro Haaland, que teve uma chance, mas parou na defesa de Dibu Martínez. Assim, segue disparado na artilharia, com 11 gols (o segundo goleador marca seis), mas desta vez não foi eficaz. Com isso, acabou com a seguência de 12 jogos seguidos (incluindo a seleção) que o artilheiro mandava bola na rede.
Para o Aston Villa, esta vitória leva o time aos 15 pontos, os mesmos do campeão Liverpool (que é o sexto nos desempates). Já o City, com 16 pontos, está apenas em quarto lugar. Está atrás do Arsenal (22 pontos) e dos surpreendentes Bournemouth (18) e Sunderland (17).
Aston Villa supera o City
Em mais uma jogada fora de casa, o Manchester City começou tentando impor seu toque de bola, mas com dificuldade para achar espaços para o arremate. E quem mostrou maior eficiência foi o Aston Villa, que chegou ao gol aos 19 minutos, em belo chute do lateral-direito Cash, da entrada da área, sem chance para Donnarumma. O City até teve uma oportunidade clara com Haaland, que recebeu pela direita e partiu em velocidade, ganhando da marcação, mas chutou em cima de Dibu Martínez. O primeiro tempo seguiu equilibrado, mas com o Aston Villa perdendo a melhor chance, em chute de fora da área de McGinn que passou raspando.
No segundo tempo, o Aston Villa permaneceu com um jogo cauteloso, mas muito eficiente na defesa, evitando as investidas do City. Ciente de que seu ataque não estava funcionando, Guardiola apostou em uma troca tripla aos 15 minutos, entre elas a entrada de Doku. Mas não adiantou muita coisa. Apesar de buscar o empate, impondo maior posse de bola (53%) e mais do que o dobro de finalizações (16 a 7), os Citizens não vazaram o time da casa. Na verdade, balançaram a rede uma vez, em um lance de raça de Haaland, que se jogou no cruzamento de Marcos, cabeceando com o corpo na trave, mas mandando a bola para o gol — já aos 44 minutos. Porém, Marcos, que cruzou a bola, estava impedido no lance. Fim de jogo: Aston Villa 1 a 0. E subindo na tabela.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês
Sexta-feira (24/10)
Leeds 1×0 West Ham
Sábado (25/10)
Chelsea 1×2 Sunderland
Newcastle 2×1 Fulham
Manchester United 4×2 Brighton
Brentford 3×2 Liverpool
Domingo (26/10)
Arsenal 1×0 Crystal Palace
Aston Villa 1×0 Manchester City
Bournemouth 2×0 Nottingham Forest
Wolverhampton 2×3 Burnley
Everton x Tottenham – 13h30
