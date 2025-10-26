Manchester City cai diante do Aston Villa e se afasta do líder

Com a derrota por 1 a 0, os Citizens agora estão seis pontos atrás do ponteiro do Campeonato Inglês, o Arsenal / Crédito: Jogada 10

O Manchester City foi até Birmingham enfrentar o Aston Villa e se deu mal. Neste domingo, 26/10, pela nona rodada do Campeonato Inglês, o time de Guardiola, Haaland & Cia esperava uma vitória para não deixar o Arsenal desgarrar. Mas perdeu por 1 a 0, gol de Cash, ainda no primeiro tempo. O Aston fez um ótimo jogo defensivo, anulando o artilheiro Haaland, que teve uma chance, mas parou na defesa de Dibu Martínez. Assim, segue disparado na artilharia, com 11 gols (o segundo goleador marca seis), mas desta vez não foi eficaz. Com isso, acabou com a seguência de 12 jogos seguidos (incluindo a seleção) que o artilheiro mandava bola na rede. Para o Aston Villa, esta vitória leva o time aos 15 pontos, os mesmos do campeão Liverpool (que é o sexto nos desempates). Já o City, com 16 pontos, está apenas em quarto lugar. Está atrás do Arsenal (22 pontos) e dos surpreendentes Bournemouth (18) e Sunderland (17). Aston Villa supera o City