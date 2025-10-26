Luciano desabafa após marcar 100° gol pelo São Paulo: Sou criticado, mas privilegiado”

O São Paulo venceu o Bahia por 2 a 0 , neste sábado (25/10), no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu Luciano alcançar uma marca histórica. Afinal, o camisa 10 abriu o placar e chegou ao centésimo gol com a camisa tricolor, tornando-se o 20º jogador da história do clube a atingir o feito.

“O São Paulo, na minha vida, desde quando eu cheguei aqui, depois da minha família, foi tudo. Eu sou tão criticado e vaiado pela minha torcida e pela torcida adversária, mas não tem problema, os meus companheiros estão comigo. Poucos jogadores conseguem atingir a marca de 100 gols, ainda mais em um clube desse. Eu me sinto privilegiado e vou continuar trabalhando para saírem cada vez mais gols” ,disse o camisa 10.

Com o gol diante do Bahia, Luciano chegou a 15 gols na temporada de 2025, superando André Silva, que soma 14 e está afastado por lesão no joelho, devendo retornar apenas em 2026. O camisa 10 também deu uma assistência de letra para Bobadilla, que fechou o placar da vitória tricolor.

Luciano atinge feito histórico no São Paulo

A marca de Luciano tem ainda um toque simbólico: o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo foi justamente contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. E o último jogador a alcançar os 100 gols pelo clube estava no banco do adversário deste sábado. Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, que atingiu o feito em 2011, diante do Corinthians, na Arena Barueri.

Entre os clubes que mais sofreram gols do atacante, o Palmeiras aparece como o maior “freguês”, com seis gols sofridos, incluindo o de número 99. Logo atrás vêm Corinthians, Internacional, Flamengo, Atlético-GO e Fortaleza, com cinco cada.