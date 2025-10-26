Lazio vence, e Juventus mantém jejum de vitórias

Lazio vence, e Juventus mantém jejum de vitóriasVelha Senhora não vence no Campeonato Italiano há mais de um mês
A Lazio aproveitou o momento ruim da Juventus e somou mais três pontos no Campeonato Italiano. Com gol de Tomas Basic, a Biancocelesti venceu a Velha Senhora por 1 a 0, neste domingo (26), no Estádio Olímpico, pela 8ª rodada, e chegou a quatro jogos de invencibilidade. Por outro lado, a Bianconeri segue sem vencer desde 13 de setembro.
Com a vitória, a Lazio chegou a 11 pontos e, portanto, ocupa o 10º lugar. Já a Juventus está em oitavo com 12. A Velha Senhora volta a campo na quarta-feira (29), às 14h30 (de Brasília), contra a Udinese, no Juventus Stadium. Já a Biancocelesti visita o Pisa, na quinta (30), às 16h45, na Arena Garibaldi, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.
O jogo ficou marcado pelo equilíbrio. A Juventus teve mais posse de bola e finalizou mais vezes, no entanto, a Lazio demonstrou mais objetividade. Assim, criou quase o mesmo número de oportunidades. Dessa forma, Tomas Basic abriu o placar logo aos nove minutos, para a alegria dos torcedores da Biancocelesti.
Na etapa final, a Juventus se lançou ao ataque e buscou o resultado. Contudo, faltou eficiência no ataque para concluir as jogadas e chegar a igualdade. Apesar da pressão da Bianconeri, a Lazio conseguiu sustentar a vantagem. Além disso, a Biancocelesti também teve chances para ampliar, mas não aproveitou. Nada que atrapalhasse a festa.
Jogos da 8ª rodada do Italiano
Sexta-feira (24/10)
Milan 2×2 Pisa
Sábado (25/10)
Parma 0x0 Como
Udinese 3×2 Lecce
Napoli 3×1 Inter de Milão
Cremonese 1×1 Atalanta
Domingo (26/10)
Torino 2×1 Genoa
Verona 2×2 Cagliari
Sassuolo 0x1 Roma
Fiorentina 2×2 Bologna
Lazio 1×0 Juventus
