Lazio vence, e Juventus mantém jejum de vitórias

A Lazio aproveitou o momento ruim da Juventus e somou mais três pontos no Campeonato Italiano. Com gol de Tomas Basic, a Biancocelesti venceu a Velha Senhora por 1 a 0, neste domingo (26), no Estádio Olímpico, pela 8ª rodada, e chegou a quatro jogos de invencibilidade. Por outro lado, a Bianconeri segue sem vencer desde 13 de setembro.

Com a vitória, a Lazio chegou a 11 pontos e, portanto, ocupa o 10º lugar. Já a Juventus está em oitavo com 12. A Velha Senhora volta a campo na quarta-feira (29), às 14h30 (de Brasília), contra a Udinese, no Juventus Stadium. Já a Biancocelesti visita o Pisa, na quinta (30), às 16h45, na Arena Garibaldi, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.