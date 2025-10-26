Inter é recebido com protestos na chegada em Porto Alegre

Torcedores aguardavam o desembarque do Colorado no Aeroporto Salgado Pena, depois da derrota para o Internacional

O protesto só não teve mais impacto por conta da Brigada Militar. Conforme registrado pelo jornalista Thiago Stormovski, um grupo de torcedores tentou invadir a área onde estava o ônibus do clube. Porém, a polícia conseguiu agir rapidamente para dispersar os colorados.

A madrugada deste domingo (26) foi movimentada no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Torcedores do Inter aguardavam o desembarque do time para protestar após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, contra Bahia e Fluminense , que aproximaram o Colorado da zona de rebaixamento.

Entretanto, alguns torcedores conseguiram escapar do bloqueio e ficaram no portão atrás de onde estava o veículo que os jogadores embarcaram. O grupo criticou o elenco do Inter e entoou cânticos de protestos contra o presidente Alessandro Barcellos. O dirigente tem cargo no clube até o final do ano que vem.

Agora, o Inter tem uma semana para se preparar para o confronto contra o Atlético, no próximo domingo (02), no Beira-Rio. No momento, o Colorado ocupa a 15ª colocação na tabela, com 35 pontos, e está a quatro na frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

