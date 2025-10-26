Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Ambição do Imortal é se desvincular da irregularidade, emplacar sequência positiva com vitória no clássico e tentar vaga na Libertadores
Neste domingo (26), Grêmio e Juventude disputam o clássico pela 30ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena. Os dois times passam por momentos negativos e buscam a reação no torneio. O Imortal é o 12º colocado com 36 pontos, enquanto o Jaconero se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 26.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partida, a partir de 14h30. Eduardo Rizatti narra. Kelwin Lucas assume o microfone dos comentários. Já Raphael Almeida garante as reportagens.

