Em clássico eletrizante, Real Madrid vence o Barcelona no Bernabéu

Com gols de Mbappé e Bellingham, merengues garantiram um triunfo importante para disparar na liderança de La liga / Crédito: Jogada 10

Com autoridade, o Real Madrid venceu o primeiro ‘El Clasico’ da temporada 2025/2026. No Santiago Bernabéu, os merengues dominaram a partida desde o primeiro minuto e venceram o Barcelona por 2 a 1, gols de Mbappé e Bellingham. Fermín descontou para o time catalão. Triunfante neste domingo, o Real Madrid disparou na liderança do Campeonato Espanhol com 27 pontos após 10 rodadas, enquanto o Barcelona estacionou na vice-liderança com 22 pontos.

Polêmica desde o início Como era de se esperar de um clássico desta magnitude, o clima desde o apito inicial foi de tensão, transpiração e muita intensidade. O Real Madrid foi quem encurralou o rival e fez de tudo para abrir o placar na pressão dos primeiros minutos. Em um primeiro momento, Vini Jr sofreu pênalti de Lamine Yamal, mas a infração foi revertida pelo VAR. Ainda na pressão pelo gol que abriria o placar, o Real Madrid seguiu sufocando o Barcelona e Mbappé aproveitou para finalizar de fora da área para marcar. No entanto, o gol foi anulado por um impedimento milimétrico no semiautomático. Mas na terceira tentativa, tudo finalmente o Real marcou. Chuva de gols Após linda assistência de Bellingham, Mbappé saiu na cara do gol e tocou na saída do goleiro para colocar o Real Madrid em vantagem na marca de 22 minutos. O gol sofrido acordou o Barcelona, que finalmente entrou na partida e passou a assustar o Real. Justamente em uma pressão na marcação, o Barça roubou a bola e Fermín deixou tudo igual aos 38.

Já nos minutos finais do primeiro tempo, o Real voltou a tomar a frente do placar. Vini Jr fez grande jogada individual pela esquerda, Militão escorou para a pequena área e Bellingham empurrou para o gol vazio antes do intervalo. Mbappé desperdiça chance de ouro Na volta dos vestiários, o Real Madrid teve uma oportunidade enorme de abrir 3 a 1. Eric Garcia tocou com a mão na bola dentro da área e após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti para os merengues. Na cobrança, Mbappé bateu forte, mas Szczęsny defendeu de mão trocada – uma defesa magistral. Do pênalti perdido em diante, o jogo se apresentou com o Barcelona dominando as ações e o Real Madrid esperando a oportunidade de contra-atacar e matar o jogo. Justamente por isso, Vini Jr, ao ser substituído por Xabi Alonso, deixou o gramado gesticulando e reclamando efusivamente, indo diretamente para o vestiário.

No fim, o Barcelona ensaiou uma pequena pressão em busca do empate, mas nada feito. O Real Madrid soube segurar o ímpeto do ataque catalão, viu Pedri ser expulso após levar dois cartões amarelos, e garantiu três pontos mais do que importantes para disparar na liderança de La Liga. Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol Sexta-feira (24/10)

Real Sociedad 2×1 Sevilla Sábado (25/10)

Girona 3×3 Oviedo

Espanyol 1×0 Elche

Athletic Bilbao 0x1 Getafe

Valencia 0x2 Villarreal