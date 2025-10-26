Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dybala marca, Roma vence Sassuolo e encosta na liderança da Serie A

A Roma está online! Fora de casa, os Giallorossi fizeram uma partida muito segura e garantiram três pontos mais do que importantes para assumir a vice-liderança da Serie A. No Mapei Stadium, a Roma venceu o Sassuolo por 1 a 0, gol de Paulo Dybala, na manhã deste domingo.

Empurrado pela força da sua torcida, o Sassuolo começou a partida indo pra cima da Roma. A primeira boa chance de gol veio com Fadera, que acertou ótima finalização, mas viu Svilar fazer uma grande defesa para evitar o pior. E a Roma, pos sua vez, só precisou de um ataque para sair na frente.

Em contra-ataque veloz pela esquerda, Cristante finalizou de média distância e viu o goleiro Muric fazer uma bela defesa. No rebote, Dybala acertou o ângulo e colocou a Roma em vantagem no Mapei Stadium.

O mesmo Dybala também teve a chance de ampliar o marcador para a Roma na reta final do primeiro tempo. Em cobrança de falta, o argentino levou grande perigo ao gol do Sassuolo.

Na etapa final, a Roma empilhou chances desperdiçadas na hora de matar o jogo. Pellegrini teve ótima oportunidade, mas esbarrou na trave de Muric. Wesley, ex-Flamengo, também teve uma ótima chance, mas viu Muric aparecer mais uma vez para evitar o segundo gol giallorossi.

No fim, as oportunidades não convertidas pela Roma não fizeram falta. O time da capital italiana sobe para a vice-liderança do Calcio, com 18 pontos após 8 rodadas, atrás apenas do líder Napoli, com os mesmos 18 pontos, mas na frente pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, a Roma recebe o Parma, no Estádio Olímpico, às 18h30, na quarta-feira. Por outro lado, o Sassuolo visita o Cagliari, no dia seguinte, às 14h30.

