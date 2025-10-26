Davide Ancelotti comenta sobre vacilos do Botafogo contra Santos e mantém confiança em classificação para a Libertadores

Treinador avaliou que o Glorioso conseguiu fazer uma boa partida com a bola e descreveu o que o time precisa para conseguir se firmar nos jogos / Crédito: Jogada 10

O Botafogo não conseguiu aproveitar a oportunidade para conseguir se fortalecer na briga por uma vaga direta na Libertadores. Na tarde deste domingo (26), o Glorioso esteve na frente do marcador duas vezes, mas ficou apenas no empate contra o Santos, em 2 a 2. Com isso, perdeu a chance de subir para a quinta colocação na tabela. Na visão do treinador Davide Ancelotti, o time conseguiu fazer uma boa partida com a bola e teve um bom início de jogo. Entretanto, acabou sofrendo o empate em vacilos ao longo dos 90 minutos, mas enalteceu que a equipe tentou a vitória até o final.

“Na primeira etapa começamos muito bem. Depois tivemos pouca agressividade no bloco meio-baixo, com cruzamentos de forma pouca agressiva, tomamos um gol. Seguimos jogando, acho que com bola fizemos um bom jogo, marcamos o segundo, tivemos a oportunidade para fazer o terceiro. Começamos bem a segunda etapa, até que começamos a ser mais longos e cometemos um pênalti. Depois foi difícil, mas o time tentou até o final”, afirmou. Nos últimos jogos, o Botafogo vem oscilando basatante. Dentro de casa, são duas vitórias nos últimos jogos, algo que prejudica o time na briga pela Libertadores. O treinador acredita que manter o ambiente positivo é o essencial para conseguir ter melhores resultados. “Temos que manter o ambiente positivo, trabalhar no dia a dia como viemos trabalhando e focar em como jogamos. Depois o resultado pode julgar ou não. Uma sequência positiva possa acontecer, tendo essa constância e isso começa no dia a dia, mas fico satisfeito por como o time treinou na última semana. Tenho muita confiança de que isso possa acontecer daqui até o final da temporada”, destacou. Problemas com lesões Outro problema que vem afetando a equipe de Davide Ancelotti é a quantidade de lesionados. Na visão de Ancelotti, isso acontece por conta da grande quantidade de jogos que o time enfrenta, além do histórico de alguns jogadores.