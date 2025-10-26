Davide Ancelotti comenta sobre vacilos do Botafogo contra Santos e mantém confiança em classificação para a Libertadores

Davide Ancelotti comenta sobre vacilos do Botafogo contra Santos e mantém confiança em classificação para a LibertadoresTreinador avaliou que o Glorioso conseguiu fazer uma boa partida com a bola e descreveu o que o time precisa para conseguir se firmar nos jogos
O Botafogo não conseguiu aproveitar a oportunidade para conseguir se fortalecer na briga por uma vaga direta na Libertadores. Na tarde deste domingo (26), o Glorioso esteve na frente do marcador duas vezes, mas ficou apenas no empate contra o Santos, em 2 a 2. Com isso, perdeu a chance de subir para a quinta colocação na tabela.
Na visão do treinador Davide Ancelotti, o time conseguiu fazer uma boa partida com a bola e teve um bom início de jogo. Entretanto, acabou sofrendo o empate em vacilos ao longo dos 90 minutos, mas enalteceu que a equipe tentou a vitória até o final.
“Na primeira etapa começamos muito bem. Depois tivemos pouca agressividade no bloco meio-baixo, com cruzamentos de forma pouca agressiva, tomamos um gol. Seguimos jogando, acho que com bola fizemos um bom jogo, marcamos o segundo, tivemos a oportunidade para fazer o terceiro. Começamos bem a segunda etapa, até que começamos a ser mais longos e cometemos um pênalti. Depois foi difícil, mas o time tentou até o final”, afirmou.
Nos últimos jogos, o Botafogo vem oscilando basatante. Dentro de casa, são duas vitórias nos últimos jogos, algo que prejudica o time na briga pela Libertadores. O treinador acredita que manter o ambiente positivo é o essencial para conseguir ter melhores resultados.
“Temos que manter o ambiente positivo, trabalhar no dia a dia como viemos trabalhando e focar em como jogamos. Depois o resultado pode julgar ou não. Uma sequência positiva possa acontecer, tendo essa constância e isso começa no dia a dia, mas fico satisfeito por como o time treinou na última semana. Tenho muita confiança de que isso possa acontecer daqui até o final da temporada”, destacou.
Problemas com lesões
Outro problema que vem afetando a equipe de Davide Ancelotti é a quantidade de lesionados. Na visão de Ancelotti, isso acontece por conta da grande quantidade de jogos que o time enfrenta, além do histórico de alguns jogadores.
“Acontece que temos muitas lesões, porque temos uma grande sequência de jogos, porque temos jogadores com histórico de lesão importante. Se você vai ver as lesões que tiveram Danilo, Marçal, Matheus, temos jogadores que machucam. Mas acontece porque temos um ritmo muito alto de jogos, as lesões acontecem, temos outros times desfalcados neste campeonato. Treinamos pouco, muitas vezes são treinos de recuperação, no máximo três treinos antes de um jogo”, pontuou.
