Crespo exalta entrega do São Paulo, mas deixa futuro em aberto: ”Não sei se fico”

Após vitória sobre o Bahia, técnico argentino celebra fim da sequência negativa e elogia dedicação dos jogadores em momento difícil da temporada

Após o triunfo, o treinador argentino defendeu seus jogadores e destacou a entrega do grupo em meio à fase turbulenta da temporada.

O técnico Hernán Crespo fez questão de valorizar o espírito de luta do elenco do São Paulo após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia , neste sábado (25/10), no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou uma sequência de derrotas e devolveu confiança ao time, que voltou a sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

“Diferente foi o jogo, a concentração desde o minuto zero até o final. Eu realmente fico muito feliz, pois é um grupo que merece alegria, trabalha, se sacrifica muito”, afirmou Crespo.

“A temporada foi complicada por tudo que aconteceu e acontece, mas esse grupo põe a cara. Depois não falo só do resultado, já sabemos que pode acontecer um pouco de tudo, mas ninguém deve duvidar deste grupo quanto a sacrifício, profissionalismo e entrega. Quando acontecem essas coisas outra vez, com autoridade, eu fico feliz”, completou.

Crespo fica no São Paulo?

Além disso, o treinador também foi questionado sobre o futuro no clube e o planejamento para 2026, além da importância de Luciano, autor de um gol e uma assistência na partida e que chegou a 100 gols com a camisa tricolor. Com contrato até o fim de 2026, Crespo preferiu desconversar e não cravar sua permanência.

“Não vou falar, não vou dar minha opinião sobre o que o presidente fala, por questão de respeito. São coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025. Quando acabarmos esse ano, que tem muitas coisas, eu falo. Não sei se fico, acho que sim, mas não sei”, declarou.