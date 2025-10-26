Carlos Vinícius celebra hat-trick pelo Grêmio: “Ganhar confiança”Tricolor venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo (26), na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão
Com três gols de Carlos Vinícius, o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1, neste domingo (26), na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Herói da vitória tricolor, o centroavante destacou a importância do resultado para ganhar confiança para a reta final da temporada. Ele, aliás, também celebrou o hat-trick marcado contra o rival gaúcho.
“Estou muito feliz com os três gols e de ajudar a equipe com os três pontos. São três pontos muito importantes para a nossa caminhada. Nós viemos com um pensamento de fazer um grande jogo, de jogar um bom futebol para ganhar confiança. E isso que aconteceu. Saímos felizes com essa vitória diante do nosso torcedor”, disse Carlos Vinícius.
O Grêmio dominou o clássico gaúcho e abriu o placar com Carlos Vinícius aos 35 minutos do primeiro tempo, de pênalti. Na etapa final, o Imortal ampliou logo aos três minutos, novamente com o centroavante. Dessa forma, o Juventude sentiu o baque. Assim, os donos da casa aumentaram a vantagem, aos 22, com o dono do jogo, que completou o hat-trick. Igor Formiga descontou aos 34.
Com a vitória, o Grêmio chegou aos 39 pontos e ocupa o 11º lugar. Assim, se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento e já começa a olhar mais de perto para o G6. Já o Juventude, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 26. O Tricolor volta a campo contra o Corinthians, no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Juve encara o Palmeiras, no mesmo dia, às 18h30, no Alfredo Jaconi.
