Carlos Miguel valoriza “baliza a zero” e projeta decisão contra LDU

Alviverde empatou sem gols com o Cruzeiro e se manteve na liderança do Brasileirão. Agora, é foco na Libertadores
Após um início difícil com seis gols sofridos em dois jogos, Carlos Miguel brilhou pelo Palmeiras. Afinal, o goleiro fez grandes defesas e foi o protagonista no empate sem gols com o Cruzeiro, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador valorizou a “baliza a zero” e destacou a importância de ganhar confiança para o jogo contra a LDU, do Equador, pela Libertadores.

“Foi um jogo bem difícil e truncado. Batalhamos até o final, mas não conseguimos fazer o gol. Fico feliz porque não tomamos gol, temos que manter isso. É só o início e ainda tem muita coisa pela frente. Baliza a zero para o goleiro é a coisa mais importante, não só para o goleiro, mas coletivamente. Trabalhamos no dia a dia para não sofrermos mais gols e marcar mais na frente”, disse Carlos Miguel.

O Palmeiras vai ter uma missão difícil. Afinal, para avançar à final da Libertadores, o Alviverde vai precisar vencer a LDU por quatro gols de diferença. Apesar da dificuldade, Carlos Miguel reforçou o compromisso do time e prometeu que não vai faltar luta.

“O espírito de equipe, vontade e dedicação, do início ao fim. Nada acabou. Vamos batalhar os 90 minutos para buscar a classificação. É difícil, mas não é impossível. Vamos tentar até o fim”, afirmou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 62 pontos e permanece na liderança. Já o Cruzeiro, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com 57. O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na ida, o time equatoriano venceu por 3 a 0.

