Carlos Miguel valoriza “baliza a zero” e projeta decisão contra LDU

Alviverde empatou sem gols com o Cruzeiro e se manteve na liderança do Brasileirão. Agora, é foco na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Após um início difícil com seis gols sofridos em dois jogos, Carlos Miguel brilhou pelo Palmeiras. Afinal, o goleiro fez grandes defesas e foi o protagonista no empate sem gols com o Cruzeiro, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador valorizou a “baliza a zero” e destacou a importância de ganhar confiança para o jogo contra a LDU, do Equador, pela Libertadores. “Foi um jogo bem difícil e truncado. Batalhamos até o final, mas não conseguimos fazer o gol. Fico feliz porque não tomamos gol, temos que manter isso. É só o início e ainda tem muita coisa pela frente. Baliza a zero para o goleiro é a coisa mais importante, não só para o goleiro, mas coletivamente. Trabalhamos no dia a dia para não sofrermos mais gols e marcar mais na frente”, disse Carlos Miguel.