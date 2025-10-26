Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes se enfrentam neste domingo (26), às 16h, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neste domingo (26), em duelo de alvinegros, Botafogo e Santos se enfrentam, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o atual sexto colocado com 46 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. O Peixe, entretanto, ocupa a 16ª posição, com 31 pontos mesmo que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha, ao vivo, as emoções deste clássico histórico, ao vivo, a partir de 14h30. Diego Mazur está escalado na narração. Com ele, estarão o comentarista Thiago Hugolini e o repórter Vanderlei Lima.

