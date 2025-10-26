Botafogo e Santos fazem jogo movimentado e ficam no empate no Nilton Santos

Botafogo e Santos fazem jogo movimentado e ficam no empate no Nilton SantosClássico entre alvinegros começou com gol relâmpago do Glorioso, show de Correa e o Peixe tendo Souza como protagonista do empate
Em um jogo muito movimentado e animado, Botafogo e Santos ficaram no empate em 2 a 2 na tarde deste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os donos da casa abriram o marcador com menos de um minuto, com Correa. O Peixe empatou com Souza, mas o Alvinegro teve o brilho do argertino para fazer o segundo. Só que, na segunda etapa, o lateral santista sofreu pênalti e Barreal deixou tudo igual.
Apesar do confronto empolgante, o resultado não foi bom para nenhum dos lados. O Botafogo ficou com 47 pontos, na sexta colocação, e perdeu a chance de passar o Bahia na tabela. Já o Santos somo um ponto na briga contra o rebaixamento, chegando aos 32 pontos, na 16ª colocação, uma à frente do Vitória, que tem 31.
Gol relâmpago e primeiro tempo aberto
A partida começou com a rede balançando. O Botafogo recuperou a bola na saída de jogo, Danilo tocou para Jeffinho, que deu belo lançamento rasteiro para Joaquín Correa, dentro da área, tocar com categoria e marcar o primeiro com 22 segundos de jogo. O Santos tentou responder, mas o Fogão quase ampliou com Chris Ramos, que subiu sozinho no meio da área e mandou para fora.
Porém, o jogo era aberto, e o Peixe chegou ao empate. Igor Vinícius cruzou da direita, a bola desviou na marcação e Newton tentou fazer o corte, mas chutou em cima de Souza, que disputou a bola e deixou tudo igual. Os donos da casa quase desempataram três minutos depois, quando Santi Rodríguez cobrou falta e Brazão deu um tapinha para evitar qualquer risco.
Só que o primeiro tempo era de Correa. Depois de tabelar com Jeffinho, o argentino recebeu na área e mandou colocado no ângulo santista, marcando um golaço. Antes do intervalo, os goleiros ainda tiveram que trabalhar. Primeiro Léo Link, que defendeu, no susto, o arremate de Lautaro Díaz. Depois, Santi Rodríguez finalizou da entrada da área e parou em Brazão. Nos minutos finais, Cuiabano recebeu cruzamento na área, mas cabeceou errado e perdeu a chance de fazer o terceiro.
Reclamação santista no intervalo
Após o término da primeira etapa, o diretor-executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, invadiu o gramado para reclamar da arbitragem. O time santista ficou na bronca por conta de uma falta não marcada na jogada que originou o segundo gol do Botafogo. Na ocasião, o árbitro deu vantagem, o Peixe perdeu a bola e o adversário marcou no contra-ataque.
Botafogo perde chances para ampliar e Santos empata
O segundo tempo continuou animado. O Botafogo teve a primeira oportunidade. Danilo recebeu pela direita, tirou a marcação e chutou forte para a defesa de Brazão. O Santos respondeu com Guilherme, que arriscou de fora da área, mas não mandou com força e Léo Link não teve trabalho para defender. Por outro lado, o goleiro santista teve que fazer grandes defesas em cabeçada de Barboza e em chute forte de Danilo.
Se de um lado as coisas davam certo com Correa, do outro era Souza quem fazia a diferença. O lateral invadiu a área pela esquerda, tentou passar por Vitinho e foi derrubado pelo jogador botafoguense. Pênalti, que Barreal bateu forte para deixar tudo igual mais uma vez.
Na reta final, a partida virou trocação pura dos dois lados. Na melhor chance, Savarino recebeu cruzamento na área, dominou e já girou para chutar forte e obrigar Brazão a fazer uma grande defesa. Nos acréscimos, o Glorioso armou uma pressão e só conseguiu chegar no último lance. Alex Telles arriscou de fora da área e acertou o travessão, não conseguindo desempatar o confronto.
BOTAFOGO 2 x 2 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Data-Hora: 26/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Público Total: 20.533 torcedores
Gol: Joaquín Correa, 22″/1ºT (1-0); Souza, 26’/1ºT (1-1); Joaquín Correa, 38’/2ºT (2-1); Barreal, 24’/2ºT (2-2)
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Barboza, Newton e Cuiabano (Alex Telles, 32’/2ºT); Marlon Freitas, Danilo (Allan, 32’/2ºT) e Santi Rodríguez; Jeffinho (Savarino, 25’/2ºT), Joaquín Correa e Chris Ramos (Arthur Cabral, 43’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte (Guilherme, intervalo), Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar, 25’/2ºT); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão, 32’/2ºT), Barreal (Caballero, 39’/2ºT) e Rollheiser; Lautaro Díaz (Tiquinho Soares, 25’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Chris Ramos, Marlon Freitas, Allan e Barboza (BFR); Alexis Duarte, Souza, Gabriel Brazão e Luan Peres (SFC)