Barreal destaca luta do Santos para buscar o empate e determina foco para os próximos jogos: “Nove finais”Argentino lamentou o gol sofrido logo no começo do jogo e afirmou que o Peixe tinha como objetivo a vitória fora de casa
Na briga contra o rebaixamento, o Santos conseguiu um ponto importante no Rio de Janeiro. Na tarde deste domingo (26), o Peixe ficou atrás no marcador em duas oportunidades, mas conseguiu buscar o empate em 2 a 2 e abriu um ponto de diferença para a zona de rebaixamento.
Autor do segundo gol alvinegro, o argentino Barreal não escondeu que o propósito santista era conseguir a vitória fora de casa. Entretanto, o jogador reconhece que o gol com menos de 30 segundos prejudicou a estratégia do time, mas destacou como a equipe conseguiu buscar o empate.
“Um jogo difícil, a gente veio aqui para ganhar. Tomamos um gol muito cedo, isso fez com que o jogo fosse ainda mais difícil. Mas a gente conseguiu pontuar, empatar o jogo, que era importante também. Agora é focar no jogo contra o Fortaleza, que é muito importante para nós”, afirmou, em entrevista ao canal Premiere.
Agora, na briga contra o rebaixamento, o Santos tem nove jogos para tentar deixar o fantasma para trás. Barreal não teve papas na língua e foi direto para descrever como a equipe alvinegra deve encarar os próximos confrontos.
“Acho que agora são nove rodadas e são nove finais para nós”, enfatizou.