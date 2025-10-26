Barreal destaca luta do Santos para buscar o empate e determina foco para os próximos jogos: “Nove finais”

Argentino lamentou o gol sofrido logo no começo do jogo e afirmou que o Peixe tinha como objetivo a vitória fora de casa / Crédito: Jogada 10

Na briga contra o rebaixamento, o Santos conseguiu um ponto importante no Rio de Janeiro. Na tarde deste domingo (26), o Peixe ficou atrás no marcador em duas oportunidades, mas conseguiu buscar o empate em 2 a 2 e abriu um ponto de diferença para a zona de rebaixamento. Autor do segundo gol alvinegro, o argentino Barreal não escondeu que o propósito santista era conseguir a vitória fora de casa. Entretanto, o jogador reconhece que o gol com menos de 30 segundos prejudicou a estratégia do time, mas destacou como a equipe conseguiu buscar o empate.