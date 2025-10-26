Auxiliar elogia Vegetti e defesa do Vasco contra o Bragantino

Auxiliar elogia Vegetti e defesa do Vasco contra o BragantinoVasco vence o Bragantino por 3 a 0, com dois gols de Vegetti. Evandro Fornari substituiu Fernando Diniz, suspenso
O Vasco conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, desta vez superando o Bragantino. Sob o comando do auxiliar Evandro Fornari, já que Fernando Diniz cumpria suspensão, o time venceu por 3 a 0 fora de casa. Assim, alcançou a sua quarta vitória consecutiva na competição.
Na análise pós-jogo, Evandro destacou a dedicação dos atletas e ressaltou a importância de mais uma partida sem sofrer gols, a terceira seguida. Afinal, antes o Vasco aplicou 2 a 0 no Fortaleza, fora de casa, e no Fluminense, como mandante no Maracanã.
“Quero agradecer a presença do nosso torcedor. Mesmo o jogo sendo fora do Rio, é uma torcida que sempre tem nos apoiado. Nós, como comissão e atletas sentimos muito esse calor da torcida. Agradecer também aos atletas, dar os parabéns pela entrega. Não foi um jogo fácil”, comentou o auxiliar de Fernando Diniz.
Ele, aliás, ainda reforçou a dificuldade enfrentada e elogiou a performance defensiva do time.
“Sabíamos que jogar aqui seria difícil pelo momento que o Bragantino está passando. Em alguns momentos a gente soube sofrer, vale ressaltar que há três jogos a gente não toma gols. É uma das coisas que o Diniz vem trabalhando muito durante a semana, a nossa parte defensiva para a gente se defender bem no bloco médio, alto e baixo. Porque condições de fazer o gol a gente tem, isso também é um ponto positivo. No primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não conseguiu pressionar, sofremos um pouquinho. Mas a gente sempre esteve corrigindo. Fomos efetivos. Se não me engano foram sete finalizações, cinco no gol. E fizemos três gols. Talvez não tenha sido um dos melhores jogos tecnicamente, mas fomos efetivos nas finalizações”, completou.
Vegetti ajuda Vasco a seguir sonhando com a Libertadores
O destaque da vitória vascaína foi o atacante Pablo Vegetti, que substituiu o machucado Rayan e marcou dois gols, encerrando um jejum de oito partidas sem balançar as redes. Evandro também comemorou a atuação do argentino:
“O Vegetti é um dos nossos líderes, artilheiro do nosso time. Do jeito que ele trabalha, do profissional que ele é, da pessoa que ele é. Mesmo não jogando, ele sempre apoia. A gente fica feliz pelo jogo que ele fez, não só pelos dois gols. A gente olha muito quando ele faz os gols, mas ele contribui muito na parte defensiva, se entrega ao máximo. A gente vê o nosso artilheiro jogar e fazer dois, principalmente nesse momento, a gente fica muito contente”, declarou.
Assim, o Vasco ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, com 42 pontos, e segue cada vez mais próximo do G6. A equipe volta a campo no próximo domingo (2), às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo, em São Januário, em busca de manter a boa fase. O Cruz-Maltino, inclusive, terá os retornos de Fernando Diniz e Rayan. O primeiro cumpriu suspensão, enquanto o atacante teve um edema na coxa direita.