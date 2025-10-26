Arsenal dispara na liderança inglesa após vitória sobre o Crystal Palace

Gol de Eze, lei do ex, define o 1 a 0 que leva o time londrino a abrir quatro pontos de frente para o vice-líder Bournemouth

O Arsenal vai aproveitando os tropeços dos favoritos City e Liverpool. Assim, está abrindo vantagem no Campeonato Inglês. Neste domingo, 26/10, pela nona rodada da competição, em um confronto londrino, recebeu o Crystal Palace no Emirates. Não falhou: venceu por 1 a 0, gol de Eze ainda no primeiro tempo. Foi o primeiro gol do jogador da seleção inglesa — contratado exatamente junto ao Crystal — com a camisa dos Gunners. Enfim, “Lei do ex” na veia!

Com isso, o Arsenal fecha a rodada com 22 pontos, quatro à frente do Bournemouth e cinco do Sunderland, os surpreendentes segundo e terceiro colocados da Premier League. O City vem a seguir, com 16 pontos, e o Liverpool, atual campeão e que perdeu a quarta seguida neste sábado, é apenas o sexto. Mas o Crystal Palace – que é o atual campeão da Copa da Inglaterra – parou nos 13 pontos, em décimo lugar.

Como foi a vitória do Arsenal

O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio, com o Crystal Palace forçando a marcação alta e induzindo o Arsenal ao erro. No entanto, quando recuperava a bola, não conseguia, mesmo em velocidade, encontrar espaços para a finalização. Assim, apesar de rondar a área rival, não teve uma finalização de real perigo, já que todas foram abafadas.

O Arsenal, por sua vez, não tinha sucesso diante da boa marcação do rival londrino — até os 38 minutos. Os Gunners tiveram uma falta na intermediária pela direita e Rice levantou para a área. A zaga rechaçou, mas a sobra ficou com o ex-Crystal, Eze, que mandou para a rede, fazendo 1 a 0 para o Arsenal.

No segundo tempo, aos 14 minutos, por milagre o Arsenal não chegou ao gol em uma blitz que começou com uma cabeçada de Gabriel Magalhães no travessão. Na volta, Rice chutou. Porém, Henderson fez grande defesa. Na segunda sobra, Saka chutou raspando. O jogo , a partir daí, ficou mais truncado,sem grandes chances. Enfim,o Arsenal celebra mais um triundo, o sétimo seguido. Aliás, são nove vitórias e um empate nas últimas dez partidas. Voa baixo.