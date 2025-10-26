Arne Slot, técnico do Liverpool, busca explicações para má fase: “Decepcionante”

Atuais campeões, os Reds seguem tentando encontrar soluções em meio à crise de resultados para voltar aos trilhos dos bons resultados. O técnico Arne Slot mostrou surpresa ao falar das derrotas consecutivas, principalmente por não encontrar explicações para os placares negativos.

Após um início de Premier League com cinco vitórias em cinco jogos, o Liverpool vive a outra face da moeda. No último sábado (25), os Reds visitaram o Brentford e sofreram um duro revés por 3 a 2, no que foi a quarta derrota consecutiva da equipe no Campeonato Inglês.

“Decepcionante, mais uma vez. Você espera sempre ganhar um jogo de futebol, embora sejam apenas dois/três dias de descanso entre um jogo e outro. É claro que se espera um resultado melhor, mas eu também esperava um desempenho melhor, porque o desempenho estava longe do que estamos acostumados. Mesmo nesses resultados ruins, o nosso desempenho tem sido melhor do que foi hoje”, iniciou Slot, que seguiu se justificando:

“Definitivamente também tem a ver com o fato de fazer muitas mudanças, não é surpresa que as coisas possam acontecer assim. Mas não esperava que fossem quatro derrotas consecutivas. É sempre um pouco difícil quando se faz mudanças, isso não é tão surpreendente, mas quatro derrotas consecutivas e não sei se isso tem sido uma desculpa. Mas dos últimos seis jogos que disputamos, cinco foram fora de casa. Então, às vezes, isso também não ajuda muito quando se está na fase em que estamos”, finalizou.

O Liverpool terá a chance de quebrar a fase ruim na Premier League no próximo sábado (1/11). Em casa, os Reds recebem o Aston Villa, às 17h (horário de Brasília), pela 10ª rodada. Durante a semana, por sua vez, o Liverpool pode virar a chave no jogo pela Copa da Liga Inglesa, também em casa, diante do Crystal Palace, na quarta (29), às 16h45.