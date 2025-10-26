Alex Telles lamenta empate dentro de casa: “Dois pontos para trás”

Lateral afirmou que o Alvinegro cometeu vacilos ao longo da partida e ressaltou que briga pela vaga na Libertadores ainda está em aberto

O lateral Alex Telles lamentou os vacilos que o time teve dentro de campo e os pontos perdidos dentro de casa. O jogador destacou que o futebol não perdoa momentos de desatenção, que resultaram no empate contra o Santos.

O Botafogo tropeçou dentro de casa na briga por uma vaga direta na Libertadores. O Glorioso ficou duas vezes à frente no placar, mas vacilou e empatou em 2 a 2 com o Santos , no Nilton Santos. Com o resultado, o Alvinegro perdeu a chance de subir para a quinta colocação na tabela.

“Não foi o resultado que a gente trabalhou a semana toda para ter. Tivemos um resultado fora de casa semana passada muito importante e para concluir tínhamos que vencer hoje. Deixamos dois pontos para trás, obviamente o Santos que tem qualidade, nós pecamos em alguns momentos do jogo. Mas o futebol pune nestes momentos que a gente não está concentrado”, afirmou, em entrevista ao canal Premiere.

Apesar do resultado ruim e da falta de consistência nos últimos jogos, Alex Telles acredita que o Botafogo vai conseguir alcançar os seus objetivos dentro da competição, já que ainda faltam muitas rodadas. Além disso, o lateral recordou as últimas campanhas do clube e usou isso como motivação.

“A gente ainda tem muita chance, tem muitos jogos. Temos o confronto direto contra o Mirassol, que temos que vencer, respeitando muito o time adversário. E é continuar trabalhando. A gente não vai desistir nunca, nunca se joga a toalha aqui neste clube. O que a gente já passou aqui, a gente sabe que todas as chances são viáveis e o grupo de jogadores que está aqui tem essa hombridade de correr até o final”, enfatizou.