Zubeldía vê Fluminense em “crescente” e mira G6 com jogo atrasado

Zubeldía vê Fluminense em “crescente” e mira G6 com jogo atrasadoTécnico elogia rendimento geral da equipe após vitória sobre o Internacional e projeta duelo contra o Ceará como "decisivo"
O técnico Luis Zubeldía analisou a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (25), no Maracanã. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador argentino destacou o desempenho do time. Além disso, ele afirmou que enxerga uma clara evolução no rendimento da equipe nas últimas rodadas, independentemente do placar final dos confrontos.
Para justificar sua análise, Zubeldía revisou o histórico recente da equipe.
“Creio que a equipe funcionou bem. Parece que na maioria dos jogos o resultado foi consequente com o rendimento da equipe”, afirmou.
O técnico citou, por exemplo, os jogos contra o Botafogo e o Atlético-MG, nos quais ele viu boas atuações. Ele também lembrou do duelo contra o Juventude, classificando-o como “muito duro”, onde qualquer resultado seria justo.
O comandante tricolor continuou sua análise, citando outros jogos. Ele mencionou a partida contra o Sport, onde, segundo ele, o Fluminense também “mereceu ganhar”. Inclusive, sobre o jogo contra o Mirassol, ele ponderou que “o empate estaria justo”.
Por fim, Zubeldía resumiu seu pensamento:
“Me parece que o rendimento geral da equipe é bom, tomara que possamos seguir crescendo”, concluiu o treinador argentino.
Agora, o Fluminense foca em um compromisso decisivo na próxima semana. O time tem um jogo atrasado, válido ainda pelo primeiro turno do Brasileirão, contra o Ceará, que também será disputado no Maracanã. Esta partida, portanto, é fundamental para as ambições do clube na temporada. Afinal, em caso de vitória, o Tricolor pulará para 47 pontos na tabela. Desse modo, a equipe entraria de vez na briga por um lugar no G6, visando a classificação para a Libertadores de 2026.