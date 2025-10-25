Vitória x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Tanto o Rubro-Negro baiano, que joga em casa, quanto o Timão, precisam vencer. Quem tropeçar vai se complicar de vez na tabela

Vindo de bons resultados na última rodada e querendo subir na classificação, Vitória e Corinthians se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na tarde deste sábado (25/10), às 16h, de Brasília, no Barradão, em Salvador. O Vitória, com 31 pontos, larga a zona de rebaixamento, pelo menos provisoriamente, se vencer. Já o Corinthians, com 36 pontos, não pode tropeçar ou voltará a flertar com o grupo que está lutando para não cair (Z4).

A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 14h30 (de Brasília). A cobertura começa como tradicional pré-jogo sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.