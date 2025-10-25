Sunderland vence o Chelsea de virada em pleno Stamford Bridge

Sunderland vence o Chelsea de virada em pleno Stamford BridgeSurpresa na 9ª rodada da Premier League. Fora de casa, time que subiu na temporada faz 2 a 1 nos Blues e entra na zona da Champions
O Chelsea sentiu na pele o bom momento do Sunderland, no Stamford Bridge, neste sábado, 25/10, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Afinal, encarou um rival aguerrido, que levou um gol logo no início, mas buscou o empate ainda no primeiro tempo. Depois, segurou o empate e, no fim, em contra-ataque, virou o jogo para 2 a 1. Garnacho abriu o placar para o Chelsea logo aos três minutos, mas o goleador Isidore empatou. E o marroquino Talbi fez o gol da vitória aos 47 do segundo tempo.
O Sunderland vai muito bem. O gigante que diminuiu de tamanho nas últimas décadas — chegou a cair para a terceirona e ficou nove anos fora da elite — voltou nesta temporada e chega aos 17 pontos, apenas dois atrás do líder Arsenal (que ainda joga na rodada) e dentro da zona de Champions. Já o Chelsea parou nos 14 pontos, saindo do Top 6.
Dos brasileiros do Chelsea, João Pedro começou como titular. Estêvão e Andrey iniciaram no banco e entraram no segundo tempo.
Chelsea na frente, mas Sunderland empata
O Chelsea começou com tudo e, aos três minutos, saiu na frente quando Pedro Neto ficou com uma sobra no meio de campo e lançou Garnacho livre pela esquerda. O argentino entrou na área e bateu com perfeição para fazer 1 a 0.
Mas o Sunderland conseguiu o empate em um lance bem confuso na área. Após cobrança de lateral de Mukiele para dentro da área — praticamente um escanteio com as mãos —, a bola ficou perambulando na pequena área até Isidore conseguir desviar para o gol, deixando tudo igual aos 21 minutos. E quase Isidore virou pouco depois. Mas chutou na rede pelolado de fora.
Virada dos visitantes
No segundo tempo, vendo que o Chelsea não conseguia infiltrar na área, o técnico Enzo Maresca colocou Estêvão. Porém, nem mesmo o garoto sensação conseguiu sucesso contra a ótima marcação do Sunderland. E, aos 47 da etapa final, veio o pior: um chutão da defesa achou o atacante Brobbey, que avançou até a área. Mas ficou segurando a bola, fazendo o papel de pivô diante de uma marcação dupla, esperando a chegada de algum companheiro. Quem chegou foi Talbi, pela esquerda — o chute cruzado não deu chance para o goleiro Robert Sánchez. Assim, o Sunderland vencia o jogo por 2 a 1.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês
Sexta-feira (24/10)
Leeds 2×1 West Ham
Sábado (25/10)
Chelsea 1×2 Sunderland
Newcastle 2×1 Fulham
Manchester United x Brighton – 13h30
Brentford x Liverpool – 16h
Domingo (26/10)
Wolverhampton x Burnley – 11h
Arsenal x Crystal Palace – 11h
Aston Villa x Manchester City – 11h
Bournemouth x Nottingham Forest -0 11h
Everton x Tottenham – 13h30