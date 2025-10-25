Sport x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Lanterna recebe a sensação maior do Brasileirão e precisa vencer para manter as chances mínimas de evitar o rebaixamento

Neste sábado (25/10), o Sport recebe o Mirassol às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela reta final da competição. O confronto coloca frente a frente o lanterna do campeonato e uma das sensações da temporada, que briga na parte de cima da tabela. O duelo é crucial para os dois lados. Com apenas 17 pontos e duas vitórias em todo o campeonato, o Sport precisa de um verdadeiro milagre para tentar escapar do rebaixamento. Já o Mirassol, quarto colocado com 52 pontos, busca a vitória fora de casa para se manter firme na luta por uma vaga direta na próxima Libertadores.

A Voz do Esporte transmite o jogo ao vivo. A cobertura começa com o tradicional esquenta a partir das 17h (de Brasília). Com a bola rolando, Felippo comanda a narração.

Os comentários ficam por conta de Kelwin Lucas, e as reportagens de campo serão de Davis Silva. Não perca Sport x Mirassol com a Voz do Esporte, a partir das 17h, no clima do futebol ao vivo!

