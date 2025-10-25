Soldado diz que CT do Corinthians é ”blindado” e minimiza turbulências políticas

Diretor executivo elogia comprometimento dos jogadores, cita evolução estrutural do clube e evita polêmica após saída de médico / Crédito: Jogada 10

Dias depois de vir a público comentar a pressão sofrida por parte de conselheiros para que fosse demitido, o diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, voltou a se pronunciar. Desta vez para reforçar o clima de união e estabilidade dentro do clube. Segundo o dirigente, o CT Joaquim Grava está “blindado” das questões políticas que cercam o Parque São Jorge. ” Eles sabem bem os movimentos. Alguns conhecem o clube, outros vieram. A gente sabe como funcionam as coisas. Dentro do CT, temos um ambiente de tranquilidade e cobrança. Existem quando precisa acontecer. A relação é muito direta, como precisa, aberta. O Corinthians tem melhorado desde a minha chegada não só esportivamente, mas de estrutura. Não é só o Fabinho, são todas as gerências. Vamos seguir assim. Nada de fora vai afetar. O que eu entendo é que cada um precisa fazer sua contribuição. A parte política também precisa colaborar para seguir crescendo. Essa é a intenção de todos nós. Vamos somar forças e melhorar”, afirmou Soldado.

O dirigente destacou ainda que o trabalho realizado no futebol profissional envolve uma estrutura ampla e integrada, ressaltando a importância de manter o foco nos resultados e no ambiente interno, independentemente das pressões externas. Fabinho Soldado explica saída de médico no Corinthians Além disso, após ser questionado sobre a saída do médico André Jorge, que recentemente criticou o presidente Osmar Stabile, Fabinho preferiu adotar um tom conciliador e evitou ampliar o tema. “Perdemos um grande profissional, um amigo. O que eu entendo é que o presidente dá autonomia para os profissionais trabalharem. Arena, Parque São Jorge. Profissionais remunerados, precisa delegar, e é o que ele faz. Me delega para que eu tenha o controle do departamento. Sobre política, cada um faz a sua parte bem feita. Sou profissional do futebol, minha parte é gerenciar os departamentos. Diversas funções, cabeça boa, mente saudável para administrar departamento de saúde, médico, fisioterapeutas, segurança, enfim… Estou focado. Minha energia 100% focada”, completou o executivo. Fabinho, que assumiu o cargo em meio a um momento conturbado na temporada, reforçou que seu trabalho é voltado exclusivamente à gestão esportiva e à continuidade do projeto de modernização do clube, buscando estabilidade e competitividade para o Corinthians dentro e fora de campo.