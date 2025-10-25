São Paulo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hEnquanto o Tricolor Paulista luta para não desgarrar do Top6, Tricolor baiano está na zona de Liberta e quer se manter assim
O São Paulo volta a jogar no MorumBis depois de duas partidas fora de casa para encarar o Bahia. A partida acontece na noite deste sábado (25/10), às 21h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da competição. O time paulista vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O São Paulo ocupa a nona colocação, com 38 pontos.
Por outro lado, o Esquadrão de Aço venceu o Internacional em partida atrasada e quer colar no Mirassol, clube que abre o G4 e está três pontos à sua frente. No momento, o Bahia é o quinto colocado, com 49 pontos.
A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 20h (de Brasília). A Jornada Esportiva começa com o pré-jogo sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração assim que a bola rolar.
A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Luiz Gaspar. Então você já sabe: clique na arte acima a partir das 20h e acompanhe tudo o que rolar no duelo entre São Paulo x Bahia!