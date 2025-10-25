Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Enquanto o Tricolor Paulista luta para não desgarrar do Top6, Tricolor baiano está na zona de Liberta e quer se manter assim
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo volta a jogar no MorumBis depois de duas partidas fora de casa para encarar o Bahia. A partida acontece na noite deste sábado (25/10), às 21h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da competição. O time paulista vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão e precisa da vitória para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O São Paulo ocupa a nona colocação, com 38 pontos.

Por outro lado, o Esquadrão de Aço venceu o Internacional em partida atrasada e quer colar no Mirassol, clube que abre o G4 e está três pontos à sua frente. No momento, o Bahia é o quinto colocado, com 49 pontos.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 20h (de Brasília). A Jornada Esportiva começa com o pré-jogo sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração assim que a bola rolar.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Luiz Gaspar. Então você já sabe: clique na arte acima a partir das 20h e acompanhe tudo o que rolar no duelo entre São Paulo x Bahia!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar