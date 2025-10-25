São Paulo vence Guarani e avança à final do Paulista Sub-20

Com dois gols de Paulinho, o São Paulo gantiu a vaga na final e vai buscar o título no clássico contra o Santos / Crédito: Jogada 10

O São Paulo garantiu a classificação para a final do Campeonato Paulista Sub-20 ao vencer o Guarani por 2 a 0, na manhã deste sábado (25/10), no Estádio Thelmo Almeida, em Cosmópolis. Com o resultado, o Tricolor protagonizará um clássico paulista diante do Santos, na decisão da competição. Paulinho faz dois e garante classificação do São Paulo O time já entrou em campo com a vantagem da vitória por 2 a 1 na partida de ida. Isso significava que um empate seria suficiente para avançar. O Guarani, por sua vez, precisava de uma vitória por dois gols de diferença, situação que favoreceu o São Paulo desde o início.