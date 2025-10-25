São Paulo vence Guarani e avança à final do Paulista Sub-20

São Paulo vence Guarani e avança à final do Paulista Sub-20Com dois gols de Paulinho, o São Paulo gantiu a vaga na final e vai buscar o título no clássico contra o Santos
O São Paulo garantiu a classificação para a final do Campeonato Paulista Sub-20 ao vencer o Guarani por 2 a 0, na manhã deste sábado (25/10), no Estádio Thelmo Almeida, em Cosmópolis. Com o resultado, o Tricolor protagonizará um clássico paulista diante do Santos, na decisão da competição.
Paulinho faz dois e garante classificação do São Paulo
O time já entrou em campo com a vantagem da vitória por 2 a 1 na partida de ida. Isso significava que um empate seria suficiente para avançar. O Guarani, por sua vez, precisava de uma vitória por dois gols de diferença, situação que favoreceu o São Paulo desde o início.
A partida começou agitada. Aos oito minutos do primeiro tempo, Lucca avançou pela esquerda, driblou dois defensores e sofreu pênalti. Paulinho bateu rasteiro, abriu o placar e colocou o Tricolor à frente. Na volta do intervalo, menos de um minuto após o apito, Paulinho marcou novamente de cabeça após bate-rebate na área, ampliando para 2 a 0. Apesar da pressão final do Bugre, o placar se manteve.
Como ficam os times
Com a vitória, o São Paulo avança à final do Paulista Sub-20, enquanto o Guarani inicia a preparação para a Copinha 2026. A FPF ainda divulgará datas, horários e locais dos jogos decisivos. A classificação destaca nomes importantes do Sub-20, como Lucca e Paulinho, reforçando a força do Tricolor nas competições de base.
