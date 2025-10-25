Samuel Xavier celebra “canhotinha”, elogia Ivan e crê em evolução do Fluminense

Autor do gol da vitória sobre o Internacional, lateral destaca volume de jogo do time e elogia início de trabalho de Zubeldía / Crédito: Jogada 10

O Fluminense conquistou uma vitória suada, mas muito merecida, sobre o Internacional. O time venceu por 1 a 0, neste sábado (25), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O herói da partida foi Samuel Xavier. O lateral-direito marcou o único gol no segundo tempo. Apesar disso, o placar não refletiu o domínio tricolor, que desperdiçou muitas chances. Após o jogo, o autor do gol, eleito o melhor em campo, celebrou o resultado. “Muita alegria estar marcando mais um gol e estou mais feliz ainda pela atuação da equipe, pelos 3 pontos muito importantes”, disse.

O Tricolor, realmente, pressionou muito no primeiro tempo. O time, inclusive, acertou duas bolas na trave. Além disso, o goleiro do Internacional, Ivan Quaresma, foi um grande destaque, com pelo menos cinco defesas difíceis. Por isso, o próprio Samuel Xavier reconheceu a dificuldade imposta pelo goleiro adversário. “A gente fez um grande jogo. No primeiro tempo, dava pra ter feito alguns gols, mas o Ivan foi muito feliz nas defesas”, analisou o lateral. Contudo, ele conseguiu balançar as redes. “Fico feliz de ter acertado essa canhotinha, meu segundo gol de canhota”, comemorou. Samuel Xavier elogia Canobbio e Zubeldía Embora Samuel Xavier tenha levado o prêmio, outro jogador brilhou intensamente. O uruguaio Canobbio fez uma partida excelente e a torcida o aplaudiu muito quando o técnico o substituiu por Keno, no fim do jogo. Na comemoração do gol, inclusive, o lateral fez questão de abraçar o companheiro. Segundo Samuel, o gesto foi uma brincadeira interna. “Foi um momento de alegria, ele gosta de zoar que na comemoração eu faço assim [levanta os braços]”, explicou o jogador.

Por fim, Samuel Xavier destacou a boa fase da equipe, que está se adaptando ao novo comando: “O momento da equipe é muito bom, a gente vem pegando bem o trabalho do professor Zubeldía.” Apesar do pouco tempo de treino, devido à sequência de jogos, o lateral vê um futuro promissor.