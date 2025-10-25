Sampaoli elogia Dudu após vitória do Atlético e reclama de ”vantagem” do Del Valle

Técnico destaca atuação do atacante e mostra incômodo com o tempo extra de preparação do rival equatoriano antes da semi da Sula / Crédito: Jogada 10

Após a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Ceará, neste sábado (25/10), o técnico Jorge Sampaoli fez questão de valorizar a boa atuação de Dudu, um dos destaques recentes da equipe. O treinador, no entanto, demonstrou incômodo com o calendário da Copa Sul-Americana, que permitiu ao Independiente del Valle adiar sua partida pelo campeonato equatoriano, garantindo assim mais dias de descanso antes do duelo decisivo em Belo Horizonte. Sob o comando de Sampaoli, Dudu tem ganhado espaço entre os titulares e mostrado evolução. Desde a chegada do argentino, o atacante atuou em sete partidas, com participação direta em gols importantes. Como no empate diante do Del Valle, na última terça-feira, e a assistência no triunfo sobre o Ceará.

“Eu acho que é um jogador que quando começa o jogo é determinante, que gera coisas, sua qualidade. Depois teve alguma intermitência, mas eu acho que também foi parte da sequência de partidas e de viagens que tem o time. Mas eu acho que hoje foi determinante, porque fez a jogada do gol e isso gerou que a equipe ganhasse”, analisou o treinador. Sampaoli reclama do desgaste visando duelo contra o Del Valle O técnico ressaltou o desgaste físico dos atletas e o desafio de equilibrar o elenco em meio a uma sequência intensa de compromissos. Para Sampaoli, o descanso será fundamental antes da semifinal da Sul-Americana, na terça-feira, contra o Independiente del Valle. “Primeiro tem que recuperar os jogadores, Independiente é muito forte como visitante. Eles descansaram no fim de semana, não jogaram. A liga equatoriana os permitiu adiar os jogos. Então, chegam 100%”, disse o argentino. Na sequência, o comandante destacou o nível do adversário e a necessidade de uma atuação consistente do Galo.