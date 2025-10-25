Rossi culpa cansaço e lamenta chances perdidas em derrota do Flamengo

Goleiro aponta contra-ataque do Fortaleza como decisivo e já muda o foco para a semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira / Crédito: Jogada 10

O Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro Rossi analisou o resultado. O argentino apontou o gol de contra-ataque sofrido como o fator decisivo para o tropeço. Além disso, ele lamentou as oportunidades que o time desperdiçou ao longo do jogo. “O Fortaleza achou um contra-ataque e fez o gol. Tivemos chances, mas não fizemos”, resumiu o goleiro.

O camisa 1 também citou o desgaste do elenco como um possível motivo para o mau desempenho. No entanto, ele fez questão de dizer que isso não pode ser usado como justificativa. “Estamos jogando a cada três dias, acho que o cansaço prejudicou, mas não pode ser desculpa”, ponderou Rossi. Segundo o goleiro, o resultado não afeta diretamente a briga pelo título, pois o Palmeiras ainda precisa vencer seu jogo na rodada. Rossi já vira a chave do time Imediatamente após lamentar a derrota, Rossi já mudou o foco do time para o compromisso mais importante da semana. Afinal, o Flamengo tem uma decisão pela frente.

“O jogo já acabou. A partir de agora é pensar no jogo de quarta, que vai ser mais uma final”, declarou o argentino. O time viaja para a Argentina, onde enfrenta o Racing na próxima quarta-feira (29), às 21h30, pela partida de volta da semifinal da Libertadores. Com a derrota no Brasileirão, o Flamengo permanece na segunda colocação, com 61 pontos. O time agora precisa secar seu rival direto na briga pelo título. Isso porque o Palmeiras, que também soma 61 pontos, entra em campo neste domingo (26). O time paulista enfrenta o Cruzeiro, em São Paulo, e pode se isolar na liderança da competição em caso de vitória.