Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo (26), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (26), o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vai em busca da quarta vitória consecutiva na competição, o que o colocaria de vez na briga pelo G6. Já o Massa Bruta, que perdeu nas últimas duas rodadas, precisa vencer para continuar na primeira página da classificação. No primeiro turno, o time carioca foi derrotado em São Januário, por 2 a 0.

LEIA MAIS: Comissão de conselheiros do Vasco aponta irregularidades na venda da SAF para a 777 Partners

Onde assistir?

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Vasco?

O Vasco chega embalado após vencer Vitória, Fortaleza e Fluminense. O Cruz-Maltino se consolidou entre os 10 primeiros do Brasileirão e agora mira o G6. O time está na oitava posição com 39 pontos, sete de distância do Botafogo, o sexto colocado.

O técnico Fernando Diniz é o desfalque do Vasco. O treinador levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A missão de comandar o time ficará com os auxiliares Ricardo Colbachini e Evandro Fornari. Hugo Moura fica à disposição depois de desfalcar o Cruz-Maltino na vitória sobre o Fluminense, mas deve ficar como opção no banco de reservas.

Como chega o Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino chega para o confronto buscando se recuperar na competição. No primeiro turno, a equipe somou 27 pontos e brigava por uma vaga no G6. No entanto, o Massa Bruta caiu drasticamente de produção, conquistando apenas nove pontos em 30 disputados do returno, o que lhe rendeu a 10ª posição no Brasileirão.

O técnico Fernando Seabra terá um reforço importante, a volta do atacante Lucas Barbosa. O jogador cumpriu suspensão na derrota para o Juventude, na última segunda-feira, no Alfredo Jaconi. O zagueiro Pedro Henrique está em recuperação de dores musculares e é dúvida. Assim como o atacante Isidro Pitta, que está em transição.

RED BULL BRAGANTINO X VASCO

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data e hora: 26/10/2025 (domingo), às 18h30h (horário de Brasília)
Red Bull Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Iago Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Vegetti). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar