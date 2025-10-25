Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (26), o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vai em busca da quarta vitória consecutiva na competição, o que o colocaria de vez na briga pelo G6. Já o Massa Bruta, que perdeu nas últimas duas rodadas, precisa vencer para continuar na primeira página da classificação. No primeiro turno, o time carioca foi derrotado em São Januário, por 2 a 0.

Onde assistir?

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Vasco?

O Vasco chega embalado após vencer Vitória, Fortaleza e Fluminense. O Cruz-Maltino se consolidou entre os 10 primeiros do Brasileirão e agora mira o G6. O time está na oitava posição com 39 pontos, sete de distância do Botafogo, o sexto colocado.

O técnico Fernando Diniz é o desfalque do Vasco. O treinador levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A missão de comandar o time ficará com os auxiliares Ricardo Colbachini e Evandro Fornari. Hugo Moura fica à disposição depois de desfalcar o Cruz-Maltino na vitória sobre o Fluminense, mas deve ficar como opção no banco de reservas.

Como chega o Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino chega para o confronto buscando se recuperar na competição. No primeiro turno, a equipe somou 27 pontos e brigava por uma vaga no G6. No entanto, o Massa Bruta caiu drasticamente de produção, conquistando apenas nove pontos em 30 disputados do returno, o que lhe rendeu a 10ª posição no Brasileirão.