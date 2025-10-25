Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Bull Bragantino x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemMassa Bruta e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo (26), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neste domingo (26), o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vai em busca da quarta vitória consecutiva na competição, o que o colocaria de vez na briga pelo G6. Já o Massa Bruta, que perdeu nas últimas duas rodadas, precisa vencer para continuar na primeira página da classificação. No primeiro turno, o time carioca foi derrotado em São Januário, por 2 a 0.
Onde assistir?
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Como chega o Vasco?
O Vasco chega embalado após vencer Vitória, Fortaleza e Fluminense. O Cruz-Maltino se consolidou entre os 10 primeiros do Brasileirão e agora mira o G6. O time está na oitava posição com 39 pontos, sete de distância do Botafogo, o sexto colocado.
O técnico Fernando Diniz é o desfalque do Vasco. O treinador levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A missão de comandar o time ficará com os auxiliares Ricardo Colbachini e Evandro Fornari. Hugo Moura fica à disposição depois de desfalcar o Cruz-Maltino na vitória sobre o Fluminense, mas deve ficar como opção no banco de reservas.
Como chega o Red Bull Bragantino?
O Red Bull Bragantino chega para o confronto buscando se recuperar na competição. No primeiro turno, a equipe somou 27 pontos e brigava por uma vaga no G6. No entanto, o Massa Bruta caiu drasticamente de produção, conquistando apenas nove pontos em 30 disputados do returno, o que lhe rendeu a 10ª posição no Brasileirão.
O técnico Fernando Seabra terá um reforço importante, a volta do atacante Lucas Barbosa. O jogador cumpriu suspensão na derrota para o Juventude, na última segunda-feira, no Alfredo Jaconi. O zagueiro Pedro Henrique está em recuperação de dores musculares e é dúvida. Assim como o atacante Isidro Pitta, que está em transição.
RED BULL BRAGANTINO X VASCO
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
Local: Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data e hora: 26/10/2025 (domingo), às 18h30h (horário de Brasília)
Red Bull Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Iago Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Vegetti). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)