Real Madrid x Barcelona: onde assistir e escalações

'El Clásico' válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol será um confronto direto pela liderança
Dia de ‘El Clásico’ no Campeonato Espanhol 2025/26. Neste domingo (26), Real Madrid e Barcelona se enfrentam às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada de LaLiga. A bola rola no Santiago Bernabéu, em Madri, em confronto direto pela liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O clube merengue vai para o primeiro ‘El Clásico’ sob o comando de Xabi Alonso, que terá a oportunidade de estrear em um dos principais clássicos do mundo diante de seus torcedores.

O Real Madrid abre a rodada na liderança do Campeonato Espanhol, com 24 pontos, dois a mais que o vice-líder Barcelona. Ou seja, um triunfo em casa pode colocar o clube merengue com cinco pontos de vantagem para o seu principal concorrente ao título.

Em seu compromisso mais recente, o Real Madrid sofreu para vencer a Juventus, mas garantiu a vitória por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions, com boa atuação de Vini Jr e gol de Bellingham.

Para o duelo no Santiago Bernabéu, o técnico Xabi Alonso segue sem poder contar com o zagueiro Rudiger, lesionado. Porém, a boa notícia fica por conta dos retornos de Carvajal e Alexander Arnold, recuperados de lesão.

