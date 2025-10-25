Rayan é desfalque do Vasco contra o Bragantino

Técnico Fernando Diniz deve escalar Vegetti e também terá à disposição Hugo Moura; veja relacionados para jogo do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Vasco terá uma ausência importante para a partida de domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Rayan está com um edema na coxa direita e ficará no Rio de Janeiro para seguir com o tratamento em período integral. De acordo com o Vasco, Rayan realizou atividade parcial junto ao restante do elenco neste sábado. Um dos pilares do time desde a chegada de Fernando Diniz ao comando da equipe, o jogador sentiu dores na perna ainda no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense.

Sem Rayan, o técnico Fernando Diniz deve escalar Vegetti como titular ao lado de Andrés Gomes e Nuno Moreira. Outras opções seriam GB e David, mas a tendência é que o centroavante argentino recupere a vaga no time. Por outro lado, o Vasco tem o retorno de Hugo Moura, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 no clássico com o Fluminense. No entanto, seu retorno ao time é incerto. Isso porque Barros e Tchê Tchê fizeram um bom jogo no clássico e devem ser mantidos. A provável escalação deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Vegetti e Nuno Moreira.