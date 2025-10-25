Ramón Díaz admite má atuação do Internacional e culpa desgaste físico

Técnico foi sincero após derrota para o Fluminense e disse que time não se recuperou da sequência de três jogos na semana / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz foram muito sinceros na coletiva após a derrota do Internacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado (25), no Maracanã. Em contraste com a visão otimista de alguns jogadores, o treinador admitiu a superioridade total do adversário. Inclusive, Ramón foi direto ao afirmar que esta foi a única partida recente em que o time foi claramente superado. “No primeiro tempo o Fluminense já merecia estar vencendo por mais gols”, declarou o técnico.

O principal motivo para o baixo desempenho, segundo Ramón Díaz, foi o cansaço. “Creio que não nos recuperamos fisicamente do jogo do meio de semana”, afirmou, referindo-se ao duelo contra o Bahia. O treinador, além disso, lamentou a sequência pesada imposta pela tabela: “É muito duro, é muito difícil, jogar três partidas em uma semana, nas condições que estamos”.

Por fim, ele também citou que o time sentiu a falta de “dois ou três jogadores importantes” que se lesionaram. Filho de Ramón Díaz diz que “momento é para homens” O auxiliar Emiliano Díaz, que também respondeu perguntas, seguiu a mesma linha de honestidade: “Não temos que mentir, nem ocultar nada”, disse.

Ele foi enfático ao analisar o desempenho: “Hoje tivemos muito ingredientes, onde o time não se recuperou da sequência de jogos, isso foi claro e evidente”. Emiliano, inclusive, classificou a primeira etapa como desastrosa.

“Hoje fizemos um primeiro tempo que foi o pior em nosso comando”, admitiu. Apesar da atuação ruim, Emiliano Díaz tentou olhar para frente. Ele afirmou que o grupo “tem ânimo, tem esperança”. O auxiliar, contudo, aumentou o tom da cobrança para a próxima partida: “Falei para o grupo, este é o momento para os homens”.