Ramón Díaz admite má atuação do Internacional e culpa desgaste físico

Ramón Díaz admite má atuação do Internacional e culpa desgaste físicoTécnico foi sincero após derrota para o Fluminense e disse que time não se recuperou da sequência de três jogos na semana
O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz foram muito sinceros na coletiva após a derrota do Internacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado (25), no Maracanã. Em contraste com a visão otimista de alguns jogadores, o treinador admitiu a superioridade total do adversário. Inclusive, Ramón foi direto ao afirmar que esta foi a única partida recente em que o time foi claramente superado.
“No primeiro tempo o Fluminense já merecia estar vencendo por mais gols”, declarou o técnico.
O principal motivo para o baixo desempenho, segundo Ramón Díaz, foi o cansaço.
“Creio que não nos recuperamos fisicamente do jogo do meio de semana”, afirmou, referindo-se ao duelo contra o Bahia.
O treinador, além disso, lamentou a sequência pesada imposta pela tabela:
“É muito duro, é muito difícil, jogar três partidas em uma semana, nas condições que estamos”.
Por fim, ele também citou que o time sentiu a falta de “dois ou três jogadores importantes” que se lesionaram.
Filho de Ramón Díaz diz que “momento é para homens”
O auxiliar Emiliano Díaz, que também respondeu perguntas, seguiu a mesma linha de honestidade:
“Não temos que mentir, nem ocultar nada”, disse.
Ele foi enfático ao analisar o desempenho:
“Hoje tivemos muito ingredientes, onde o time não se recuperou da sequência de jogos, isso foi claro e evidente”.
Emiliano, inclusive, classificou a primeira etapa como desastrosa.
“Hoje fizemos um primeiro tempo que foi o pior em nosso comando”, admitiu.
Apesar da atuação ruim, Emiliano Díaz tentou olhar para frente. Ele afirmou que o grupo “tem ânimo, tem esperança”. O auxiliar, contudo, aumentou o tom da cobrança para a próxima partida:
“Falei para o grupo, este é o momento para os homens”.
Ele encerrou definindo o próximo compromisso como decisivo.
“Sabemos que teremos uma final domingo (26). Temos que dar a cara e dar a alegria ao torcedor”, finalizou.
