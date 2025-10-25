PSG assume a liderança provisória do Francês após vitória sobre o Brest

PSG assume a liderança provisória do Francês após vitória sobre o BrestVitória por 3 a 0 com show de Hakimi, leva o campeão europeu à ponta. Mas o vice-líder Olympique ainda joga neste domingo
Neste sábado, 25/10, pela nona rodada do Francês, o PSG foi até Brest e venceu os donos da casa por 3 a 0. O jogo no Francis-Le Blé, casa do Brest, teve em Hakimi o destaque. Afinal, o lateral-direito marroquino fez dois belos gols no primeiro tempo e outras grandes jogadas. No fim da etapa final, Doué ampliou.
O PSG, com esta vitória, assume a liderança provisória, com 20 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Olympique.O time de Marselha tem 18 e enfrentará Lens neste domingo. Mas o Brest, por sua vez, é o 12º, com nove pontos, mas pode perder posições.
Como o PSG venceu o Brest
O PSG matou o jogo ainda no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 sobre os donos da casa. Os gols foram do lateral-direito Hakimi aos 29 e 39 minutos. No primeiro, Vitinha. viu o marroquino livre pela direita e fez um lançamento preciso por cobertura. Hakimi pegou de primeira e abriu o placar. O segundo também foi muito bonito. Kvaratskhelia fez grande jogada pela esquerda, foi ao fundo, cruzou para o centro. Hakimi, com confiança, pegou a bola e finalizou para fazer 2 a 0.
No segundo tempo, o PSG administrou a boa vantagem, mantendo a posse de bola (70%) e quase dobrando o número de finalizações (17 a 9). O Brest por pouco não diminuiu, mas parou na boa defesa do goleiro Chevalier. N=Enfim, nos acréscimos, saiu o terceiro gol do Paris: com Doué. O atacante, que havia mandado uma bola na trave pouco antes, recebeu lançamento de Zaire-Emery, invadiu pela esquerda e fechou o placar.
Jogos da 9ª rodada do Francês
Sexta-feira (24/10)
Paris FC 1×2 Nantes
Sábado (25/10)
Brest 0x3 PSG
Monaco x Toulouse
Lens x Olympique
Domingo (26/10)
Lille x Metz – 11h
Angers x Lorient – 13h15
Auxerre x Le Havre – 13h15
Rennes x Nice – 13h15
Lyon x Strasbourg – 16h45