Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG assume a liderança provisória do Francês após vitória sobre o Brest

PSG assume a liderança provisória do Francês após vitória sobre o Brest

Vitória por 3 a 0 com show de Hakimi, leva o campeão europeu à ponta. Mas o vice-líder Olympique ainda joga neste domingo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado, 25/10, pela nona rodada do Francês, o PSG foi até Brest e venceu os donos da casa por 3 a 0. O jogo no Francis-Le Blé, casa do Brest, teve em Hakimi o destaque. Afinal, o lateral-direito marroquino fez dois belos gols no primeiro tempo e outras grandes jogadas. No fim da etapa final, Doué ampliou.

O PSG, com esta vitória, assume a liderança provisória, com 20 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Olympique.O time de Marselha tem 18 e enfrentará Lens neste domingo. Mas o Brest, por sua vez,  é o 12º, com nove pontos, mas pode perder posições.

Como o PSG venceu o Brest

O PSG matou o jogo ainda no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 sobre os donos da casa. Os gols foram do lateral-direito Hakimi aos 29 e 39 minutos. No primeiro, Vitinha. viu o marroquino livre pela direita e fez um lançamento preciso por cobertura. Hakimi pegou de primeira e abriu o placar. O segundo também foi muito bonito. Kvaratskhelia fez grande jogada pela esquerda, foi ao fundo, cruzou para o centro. Hakimi, com confiança, pegou a bola e finalizou para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o PSG administrou a boa vantagem, mantendo a posse de bola (70%) e quase dobrando o número de finalizações (17 a 9). O Brest por pouco não diminuiu, mas parou na boa defesa do goleiro Chevalier. N=Enfim, nos acréscimos, saiu o terceiro gol do Paris: com Doué. O atacante, que havia mandado uma bola na trave pouco antes, recebeu lançamento de Zaire-Emery, invadiu pela esquerda e fechou o placar.

Jogos da 9ª rodada do Francês

Sexta-feira (24/10)
Paris FC 1×2 Nantes
Sábado (25/10)
Brest 0x3 PSG
Monaco x Toulouse
Lens x Olympique
Domingo (26/10)
Lille x Metz – 11h
Angers x Lorient – 13h15
Auxerre x Le Havre – 13h15
Rennes x Nice – 13h15
Lyon x Strasbourg – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar