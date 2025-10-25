Ponte Preta é, enfim, campeã nacional após 125 anos de história

A Ponte Preta escreveu um novo capítulo em sua história neste sábado (25/10) ao vencer o Londrina por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Assim, conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Macaca encerra um dos maiores jejuns do futebol nacional, conquistando sua primeira taça de âmbito nacional em 125 anos de história. Os gols foram no segundo tempo. Jonas Toró e Elvis, de pênalti. O público foi de 14.623 espectadores (R$ 313.420,00).

Tradicional no futebol brasileiro, a Ponte é a segunda agremiação mais antiga do país, atrás apenas do Rio Grande-RS. Já havia sido vice-campeã paulista em sete ocasiões (1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017), vice-campeã da Copa Sul-Americana e semifinalista da elite do Campeonato Brasileiro, mas ainda buscava uma conquista expressiva.

Como foi o jogo da Ponte

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as equipes criando oportunidades em jogadas aéreas e chutes de média distância. A melhor chance foi do Londrina: um cruzamento encontrou Wallace sozinho, mas o zagueiro vacilou, e a bola passou por cima do gol. De ruim para a Ponte, a lesão de Bruno Lopes, um de seus principais jogadores, que saiu machucado logo aos 13 minutos.

No segundo tempo, a explosão da torcida pontepretana aconteceu aos três minutos. Serginho avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Jonas Toró na marca do pênalti. O atacante pegou de primeira, mas o chute saiu fraco; no entanto, o goleiro Luiz Daniel falhou feio, deixando a bola passar. A Ponte Preta abria 1 a 0. E a festa virou euforia aos 27 minutos, Wallace derrubou Toró na área. O juiz não marcou, mas foi ao VAR e confirmou a penalidade. Elvis cobrou e ampliou. Logo após o gol, ocorreu uma confusão generalizada que parou o jogo por oito minutos. No fim, o técnico do Londrina, Roger, e Vanderlei, foram expulsos. A partir daí era esperar o apito do juiz.