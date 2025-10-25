Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ponte Preta é, enfim, campeã nacional após 125 anos de história

Ponte Preta é, enfim, campeã nacional após 125 anos de história

Clube é o segundo mais antigo do Brasil ganha seu primeiro título nacional: campea; da Série C do Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ponte Preta escreveu um novo capítulo em sua história neste sábado (25/10)  ao vencer o Londrina por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Assim, conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Macaca encerra um dos maiores jejuns do futebol nacional, conquistando sua primeira taça de âmbito nacional em 125 anos de história. Os gols foram no segundo tempo.  Jonas Toró e Elvis, de pênalti. O público foi de 14.623 espectadores (R$ 313.420,00). 

 Tradicional no futebol brasileiro, a Ponte é a segunda agremiação mais antiga do país, atrás apenas do Rio Grande-RS. Já havia sido vice-campeã paulista em sete ocasiões (1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017), vice-campeã da Copa Sul-Americana e semifinalista da elite do Campeonato Brasileiro, mas ainda buscava uma conquista expressiva.

Como foi o jogo da Ponte

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as equipes criando oportunidades em jogadas aéreas e chutes de média distância. A melhor chance foi do Londrina: um cruzamento encontrou Wallace sozinho, mas o zagueiro vacilou, e a bola passou por cima do gol. De ruim para a Ponte, a lesão de Bruno Lopes, um de seus principais jogadores, que saiu machucado logo aos 13 minutos. 

No segundo tempo, a explosão da torcida pontepretana aconteceu aos três minutos. Serginho avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Jonas Toró na marca do pênalti. O atacante pegou de primeira, mas o chute saiu fraco; no entanto, o goleiro Luiz Daniel falhou feio, deixando a bola passar. A Ponte Preta abria 1 a 0. E a festa virou euforia aos 27 minutos, Wallace derrubou Toró na área. O juiz não marcou, mas foi ao VAR e confirmou a penalidade.  Elvis cobrou e ampliou. Logo após o gol, ocorreu uma confusão generalizada que parou o jogo por oito minutos. No fim, o técnico do Londrina, Roger, e Vanderlei, foram expulsos. A partir daí era esperar o apito do juiz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar