Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, prováveis escalações e arbitragemLíder do Campeonato Brasileiro, Verdão recebe a Raposa no domingo, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto na briga pelo título da competição. Enquanto o Verdão é o líder, com 61 pontos, ao lado do Flamengo, a Raposa está na terceira posição, com 56e se vencer mostra que tem força para buscar o título.
Onde assistir
A partida entre Palmeiras e Cruzeiro, terá atransmissão do Premiere, às 20h30 (de Brasília).
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras terá que mudar a chave para o Brasileirão após levar de 3 a 0 da LDU, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, em Quito, no Equador. Para o confronto contra o Cruzeiro, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Piquerez, expulso após a partida diante do Flamengo, no último domingo. Aníbal Moreno, com um edema na panturrilha esquerda, não joga. Por conta do jogo de volta da competição continental, o treinador português talvez deixe algum titular no banco para o duelo contra a Raposa, pelo Brasileirão.
A delegação desembarcou nesta sexta-feira vindo do Equador e com uma boa noticia. O Palmeiras conseguiu efeito suspensivo para Allan e o apoioador, que entrou na etapa final contra a LDU e foi um dos melhores, está apto para a partida.
Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro chega de uma vitória em cima do Fortaleza por 1 a 0 após quatro jogos sem vencer na competição. Dessa forma, espera recuperar os pontos perdidos no confronto direto pela liderança contra o Palmeiras. Para a partida, o técnico Leonardo Jardim vai contar com os retornos de Cássio, recuperado da concussão, além de Kaiki e Kaio Jorge. O goleiro volta após cumprir protocolo de concussão, enquanto os outros dois retornam de suspensão. Além disso, Sinisterra pode voltar a ser opção para o treinador. Por outro lado, Fagner e Matheus Henrique seguem fora por lesão. Marquinhos, por sua vez, sofreu grave lesão no joelho e passará por cirurgia.
Christian, titular confirmado do tereinador Leonardo Jardim, analisou o jogo deste domingo.
“Quero conquistar títulos pelo Cruzeiro e estou feliz pelo desempenho da equipe. Vamos ter um grande confronto, pois o Palmeiras tem um grande time, sabe jogar jogos decisivos. Mas nós também estamos fazendo uma semana muito boa e vamos em busca dos três pontos. Temos dez finais pela frente, e essa é mais uma”.
PALMEIRAS X CRUZEIRO
30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 26/10/2025, 20h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Allan), Felipe Anderson (Sosa) e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)