Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto na briga pelo título da competição. Enquanto o Verdão é o líder, com 61 pontos, ao lado do Flamengo, a Raposa está na terceira posição, com 56e se vencer mostra que tem força para buscar o título.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras terá que mudar a chave para o Brasileirão após levar de 3 a 0 da LDU, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, em Quito, no Equador. Para o confronto contra o Cruzeiro, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Piquerez, expulso após a partida diante do Flamengo, no último domingo. Aníbal Moreno, com um edema na panturrilha esquerda, não joga. Por conta do jogo de volta da competição continental, o treinador português talvez deixe algum titular no banco para o duelo contra a Raposa, pelo Brasileirão.

A delegação desembarcou nesta sexta-feira vindo do Equador e com uma boa noticia. O Palmeiras conseguiu efeito suspensivo para Allan e o apoioador, que entrou na etapa final contra a LDU e foi um dos melhores, está apto para a partida.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega de uma vitória em cima do Fortaleza por 1 a 0 após quatro jogos sem vencer na competição. Dessa forma, espera recuperar os pontos perdidos no confronto direto pela liderança contra o Palmeiras. Para a partida, o técnico Leonardo Jardim vai contar com os retornos de Cássio, recuperado da concussão, além de Kaiki e Kaio Jorge. O goleiro volta após cumprir protocolo de concussão, enquanto os outros dois retornam de suspensão. Além disso, Sinisterra pode voltar a ser opção para o treinador. Por outro lado, Fagner e Matheus Henrique seguem fora por lesão. Marquinhos, por sua vez, sofreu grave lesão no joelho e passará por cirurgia.