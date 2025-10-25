Palmeiras x Cruzeiro: metade de jovens brasileiros na Europa voltam cedo, como Vitor Roque e Kaio Jorge

Dupla disputa a artilharia do Brasileirão e prova que retornar ao Brasil nem sempre é um retrocesso na carreira / Crédito: Jogada 10

É senso comum que todo jogador de futebol sonha em se firmar numa das cinco principais ligas da Europa. Entretanto, isso é tarefa para poucos. Ainda mais quando o jogador deixa precocemente seu país de origem. Vitor Roque e Kaio Jorge, por exemplo, sabem bem o que é isso. O levantamento do Bolavip Brasil descobriu que os atacantes fazem parte dos 43% dos atletas brasileiros que se transferiram para as ligas europeias mais fortes antes dos 22 anos e que retornaram ao Brasil sem conseguirem segundo contrato no exterior. Em meio a este cenário, Vitor Roque e Kaio Jorge serão os principais astros de Palmeiras e Cruzeiro no jogo mais importante da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ambos se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e terão a chance de mostrar que retornar ao Brasil antes do programado nem sempre é algo negativo na carreira.

Sonho interrompido antes da hora Entre 2015 e 2024, 68 jogadores brasileiros sub-21 deram o primeiro passo no roteiro dos sonhos de todo atleta: se destacaram no Brasileirão e se transferiram para clubes da Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha. Entretanto, 43% deles retornaram sem conseguirem um novo contrato assinado no exterior, seja com a transferência para outra equipe estrangeira ou com a renovação do contrato com o clube que o tirou do Brasil. Dessa forma, para eles, a opção foi novamente disputarem o Campeonato Brasileiro, como os casos de Vitor Roque e Kaio Jorge. Afinal, eles não avançaram no Velho Continente depois das transferências para Barcelona e Juventus, respectivamente. Por outro lado, para 50% deles, o sonho de se firmar na Europa já se concretizou. Os casos mais emblemáticos são de Vini Jr e Rodrygo, astros do Real Madrid. Ambos deixaram o Brasil aos 18 anos e hoje já estão consolidados. Contudo, os 7% restantes ainda estão em processo de consolidação na Europa, no meio do primeiro contrato, sem transferências ou extensões de vínculos com os clubes atuais. Dupla de Palmeiras e Cruzeiro mostra que retornar ao Brasil não significa retrocesso Vitor Roque e Kaio Jorge são os exemplos mais recentes de jogadores que retornaram ao futebol brasileiro antes do planejado, mas que conseguiram um novo viés positivo na carreira. Afinal, ambos disputam diretamente o título brasileiro. O Palmeiras começa a rodada na liderança do Brasileiro, enquanto o Cruzeiro é o terceiro colocado.