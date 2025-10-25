Napoli domina no 2° tempo, vence Inter de Milão e assume liderança do Italiano

Com o resultado, o Napoli agradeceu ao Milan pelo empate com o Pisa, na última sexta-feira, e agora soma 18 pontos, na primeira posição do Italiano. A Inter Milão, aliás, está na terceira colocação, com 15 pontos, dois a menos que os Rossoneri, segundo colocado. A equipe de Cristian Chivu, aliás, ainda pode perder posições ao longo da rodada. Além disso, a Inter perdeu a sequência de sete jogos com vitória.

Em duelo pela liderança do Campeonato Italiano, o Napoli se deu melhor e indica que vai brigar pelo bicampeonato. Neste sábado (25), os napolitanos venceram o clássico intenso contra a Inter de Milão por 3 a 1, pela oitava rodada da competição, no estádio Diego Armando Maradona. De Bruyne, de pênalti, McTominay e Zambo Anguissa anotaram os gols para os donos da casa. Calhanoglu, também em penalidade, fez o único para os Nerazzurri. Os donos da casa foram superiores, especialmente no segundo tempo, e ainda agora se preocupam com De Bruyne, que se machucou ainda no primeiro tempo.

Equilíbrio e pênalti duvidoso

As equipes tiveram um primeiro tempo equilibrado entre as duas equipes, mas a Inter de Milão teve as melhores chances de balançar a rede. Afinal, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic fez duas importantes defesas ao fim da etapa inicial e ainda viu Dumfries colocar uma bola na trave. Do outro lado, a Napoli, que apresentou vulnerabilidade na defesa, foi mais eficaz no ataque e abriu o placar em pênalti duvidoso. Di Lorenzo recebeu dentro da área pela direita, brigou com a marcação e foi derrubado com falta. Porém, com muitas incertezas. Houve até demora na checagem do VAR. Com a decisão de campo mantida, Kevin De Bruyne bateu e balançou as redes, porém os jogadores mal comemoraram, pois o jogador sentiu dores na coxa direita e agora preocupa o clube para sequência da temporada.

Napoli domina e garante vitória

Na volta para a segunda etapa, o Napoli voltou melhor e conseguiu, aos nove minutos, chegar ao segundo gol. Spinazzola fez lindo lançamento na frente pela direita. Scott McTominay esperou momento certo, chutou forte cruzado de dentro da área e mandou para o fundo das redes. Um castigo para Inter. No entanto, os Nerazzurri não se intimidaram. No ataque seguinte, Lautaro desviou de cabeça e foi bloqueado por Buongiorno, e o VAR marcou pênalti por toque de braço do defensor. Hakan Calhanoglu bateu e diminiu o placar para os visitantes.

A equipe de Conte, entretanto, demonstrou maturidade e não se abateu. Com o meio-campo bem postado e marcação correta, os napolitanos conseguiram construir o terceiro gol. O brasileiro David Neres fez uma linda assistência para Anguissa, que disparou, chegou até a área e chutou forte de canhota para fazer mais um gol. Depois disso, os Azzurri procuraram ficar com a bola, euqnato a Inter de Milão com dificuldades para construir um contra-ataque.

Próximos desafios

Agora, os times retornam a campo no meio de semana para a nona rodada do Campeonato Italiano. Na terça-feira (28), o Napoli, assim, enfrenta o Lecce, às 14h30 (de Brasília), no Via del Mare. Na quarta (29), a Inter de Milão recebe a Fiorentina, às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.