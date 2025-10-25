Matheus Cunha e Casemiro marcam para o Manchester United na vitória sobre o Brighton

Matheus Cunha e Casemiro marcam para o Manchester United na vitória sobre o BrightonBrasileiros brilham em boa atuação do time de Rúben Amorim, que emplaca terceira vitória seguida e volta a brigar pelo G-4 da Premier League
Neste sábado (25/10), o Manchester United emplacou a terceira vitória seguida na Premier League 2025/26. Isso só foi possível porque uma dupla brasileira brilhou no Estádio Old Trafford: Matheus Cunha e Casemiro fizeram um gol cada e ajudaram o time do técnico português Rúben Amorim a superar o Brighton. Ainda teve o camaronês Mbeumo, que marcou duas vezes para os anfitriões, enquanto Welbeck e Kostoulas fizeram para os visitantes.
Como resultado, o United chegou aos 16 pontos, igualando-se ao Manchester City de Pep Guardiola, e embolou a parte de cima da tabela, enquanto o Brighton parou na 12ª posição, com 12 pontos.
Como foi a vitória do United
Aos 23, Casemiro recebeu na entrada da área, dominou no peito e acionou Matheus Cunha. O camisa 10 bateu de fora da área, no cantinho, e marcou um bonito gol para abrir o placar. O United continuou forçando o jogo e Casemiro, então, ampliou aos 33. O volante, também de fora da área, chutou e a bola desviou na zaga, tirando o goleiro Verbruggen da jogada.
No segundo tempo, após o Manchester martelar o Brighton, o atacante Mbeumo, aos 15 minutos, finalizou de pé esquerdo dentro da área e marcou o terceiro gol. Mbeumo estava com fome de gol e quase marcou, aos 25, em chute de fora da área. Mas o goleirão Verbruggen desviou a bola, que bateu na trave.
Porém, o adversário não desistiu do jogo. E valeu a lei do ex. Tanto que Welbeck, aos 28, marcou um belo gol de falta quase na risca da grande área. O jogo continuou lá e cá, e o Brighton fez o seu segundo gol no jogo aos 47, com o jovem Kostoulas, assinalando de cabeça.
O United não deixou a peteca cair e assinalou o quarto gol, aos 52. Após saída ruim do Brighton, Diallo recebeu na defesa e faz a ligação direta. Bruno Fernandes deixou a bola passar, e ela chegou para Mbeumo, que bateu para o gol e fez o seu segundo no jogo, decretando 4 a 2 no placar.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês
Sexta-feira (24/10)
Leeds 2×1 West Ham
Sábado (25/10)
Chelsea 1×2 Sunderland
Newcastle 2×1 Fulham
Manchester United 4×2 Brighton
Brentford x Liverpool – 16h
Domingo (26/10)
Wolverhampton x Burnley – 11h
Arsenal x Crystal Palace – 11h
Aston Villa x Manchester City – 11h
Bournemouth x Nottingham Forest – 11h
Everton x Tottenham – 13h30
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.