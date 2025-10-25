Martinelli desfalca o Fluminense contra o Internacional

Volante é poupado para jogo deste sábado, no Maracanã. Além disso, zagueiro Manoel passou por cirurgia e seguirá em recuperação

O Fluminense tem mais um desfalque na equipe titular para a partida contra o Internacional, neste sábado, às 17h30, no Maracanã. Além de Freytes, suspenso, o volante Martinelli foi poupado do duelo devido à sequência de jogos para controlar a carga diante do desgaste muscular. Desta maneira, Facundo Bernal deve assumir a vaga do camisa 8.

Além disso, o zagueiro Manoel deve ficar fora por mais tempo, possivelmente até o fim de novembro. O defensor, que atualmente é a quarta opção para a zaga, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e seguirá fora para se recuperar.