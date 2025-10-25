Martinelli desfalca o Fluminense contra o Internacional

Martinelli desfalca o Fluminense contra o InternacionalVolante é poupado para jogo deste sábado, no Maracanã. Além disso, zagueiro Manoel passou por cirurgia e seguirá em recuperação
O Fluminense tem mais um desfalque na equipe titular para a partida contra o Internacional, neste sábado, às 17h30, no Maracanã. Além de Freytes, suspenso, o volante Martinelli foi poupado do duelo devido à sequência de jogos para controlar a carga diante do desgaste muscular. Desta maneira, Facundo Bernal deve assumir a vaga do camisa 8.
Além disso, o zagueiro Manoel deve ficar fora por mais tempo, possivelmente até o fim de novembro. O defensor, que atualmente é a quarta opção para a zaga, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e seguirá fora para se recuperar.
Outra ausência na lista de relacionados é Nonato. O volante, aliás, já treina com os companheiros depois de se recuperar de uma tendinite e um edema na coxa esquerda. Entretanto, a comissão técnica avaliou a necessidade de mais tempo de preparação para evitar novo problema muscular. Por fim, Paulo Henrique Ganso segue em transição com a preparação física e segue fora de jogo.
Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Pitaluga e Vitor Eudes.
Laterais: Samuel Xavier, Renê, Guga e Gabriel Fuentes;
Zagueiros: Thiago Silva, Ignácio e Igor Rabello e Thiago Santos;
Volantes: Hércules, Bernal e Otávio;
Meias: Lima e Lucho Acosta;
Atacantes: Canobbio, Serna, John Kennedy, Cano, Riquelme, Everaldo, Keno e Soteldo.
