Luciano marca o 100º gol pelo São Paulo e entra para a história do clube

Camisa 10 alcança marca centenária no Morumbis e se junta a lista de ídolos que balançaram as redes 100 vezes com a camisa tricolor / Crédito: Jogada 10

A noite deste sábado (25/10) foi especial para Luciano. Afinal, o atacante atingiu uma marca histórica ao anotar seu 100º gol com a camisa do São Paulo, no duelo diante do Bahia, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol, além de garantir seu nome na história do clube, o colocou ao lado de Renato, ex-jogador da década de 1980, que também alcançou o feito. Com o gol, o atual camisa 10 entra para o seleto grupo de 20 atletas que chegaram aos 100 gols pelo Tricolor. Na temporada de 2025, Luciano soma 15 gols, isolando-se como artilheiro da equipe no ano. Aliás, ele superou André Silva, que tem 14 e se recupera de lesão no joelho.

Curiosamente, o último jogador a alcançar essa marca pelo São Paulo estava no banco de reservas do adversário deste sábado: Rogério Ceni, técnico do Bahia. O ex-goleiro e ídolo tricolor chegou ao 100º gol em 2011, contra o Corinthians, na Arena Barueri. Entre os clubes que mais sofreram gols de Luciano, o Palmeiras é o principal alvo, com seis gols sofridos, inclusive o de número 99. Logo atrás aparecem Corinthians, Internacional, Flamengo, Atlético-GO e Fortaleza, todos com cinco gols anotados pelo atacante. Além disso, o primeiro gol de Luciano com a camisa do São Paulo, curiosamente foi contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. A partida contra o Bahia marcou também o 52º jogo de Luciano em 2025. Além dos gols, o camisa 10 soma seis assistências, reafirmando seu papel como principal referência ofensiva do time nesta temporada.