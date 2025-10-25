Liverpool perde para Brentford e sofre quarta derrota seguida na Premier League

Com o resultado, o Liverpool fica na sexta colocação, com 15 pontos, e amargou a quarta derrota consecutiva na Premier League. Do outro lado, o Brentford ocupa a 10ª posição, com 13 pontos até o momento.

A crise do Liverpool parece não chegar ao fim. Neste sábado (25), os Reds perderam para o Brentford por 3 a 2, no Community Stadium, em partida válida pela 9ª rodada da Premier League 2025/26. Igor Thiago, Schade e Ouattar marcaram para os Bees, enquanto Kerkez e Salah – que encerrou jejum de gols – fizeram para os visitantes. Apesar dos placar apertado, a equipe comandada por Arne Slot segue devendo nas atuações e soma mais um revés na competição nacional.

1° tempo alucinante

A pressão sobre o Liverpool pareceu deixar o time nervoso e fez efeito. Aos quato minutos, após lateral para dentro da área, Ajer desviou de cabeça, e Ouattara finalizou de pé esquerdo na pequena área para abrir o placar para o Brentford. Um banho de água fria. Desta maneira, os Reds tiveram que se recompor e começou a reter a bola para criar chances. A primeira perigosa aconteceu com Wirtz, que chutou perto da trave direita de Kelleher. Em seguida Gakpo. No entanto, as jogadas de ataque não saíram como planejado.

Os Bees, entretanto, também assustaram com Henderson, que quase fez a lei do ex entrar em ação, mas a bola passou perto da trave direita do goleiro. No entanto, os visitantes ampliaram, aos 44 minutos do primeiro tempo, com Schade após rápido contra-ataque. Atrás do placar, os Reds se recuperaram logo nos acréscimos. O lateral-esquerdo Kerkez chegou na área e recolocou o Liverpool no jogo novamente. Um final emocionante.

Liverpool luta, mas amarga mais um revés

Mesmo na frente do placar, o Brentford não se acodomou e foi ao ataque para ampliar o placar. Igor Thiago, Ouattara e Damsgaard assustaram logo antes dos 10 minutos de jogo. O goleiro Mamardashvili teve que trabalhar. Em um dos ataques dos mandantes, Van Dijk derrubou Ouattara dentro da área. Na cobrança, o brasileiro Igor Thiago bateu rasteirinho no meio do gol e amplou a vantagem do time da casa. Os Reds, assim, tenta responder logo depois com Salah, mas a bola explodiu na marcação. Apesar da posse de bola, o time comandado por Arne Slot não teve tantas chances de balançar as redes.

A esperança de gols do time, enfim, apareceu. Depois de seis jogos sem marcar, Salah recebeu cruzamento e, com liberdade na área, acertou um bonito chute de pé direito para diminuir a vantagem do Brentford no placar, aos 42 minutos do segundo tempo. Desta maneira, o Liverpool fez grande blitz na área ofensiva para tentar buscar o empate, porém o goleiro Kelleher fechou o gol. Ele, afinal, fez uma grande defesa no fim.