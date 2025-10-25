Líder Coritiba vence o Voltaço e fica próximo do acesso à Série A

O Coritiba deu um passo importantíssimo rumo ao seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, pela 34ª rodada da Série B, o Coxa foi até Volta Redonda. Com raça, venceu o Voltaço por 1 a 0, gol de Wallisson nos acréscimos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Coritiba chega aos 60 pontos e mantém a liderança isolada, restando apenas quatro rodadas para o fim da competição que garante quatro vagas na elite. Já o Volta Redonda se complica muito na luta contra o rebaixamento. O time do Rio de Janeiro permanece com 34 pontos, em 18º lugar, na zona da degola, três pontos atrás do primeiro fora do Z-4, o Athletic.

O primeiro tempo foi morno, com as equipes criando poucas oportunidades de perigo. Isso até os 46 minutos, quando Wallisson recebeu na intermediária e arriscou o chute de muito longe. O goleiro Jefferson falhou feio, e a bola morreu no fundo da rede.

Na etapa final, o jogo continuou truncado, com poucas chances claras para os dois lados. Em vantagem, o Coritiba recuou e deixou a bola mais com o Voltaço, que terminou com 60% de posse de bola e mais finalizações (15 a 11), mas sem sucesso nas conclusões. A partir dos 42 minutos, o Coritiba ficou com um a menos, já que o zagueiro Márcio foi expulso. No entanto, o Voltaço não teve tempo para tentar fazer valer a vantagem numérica e buscar ao menos um pontinho que seria essencial na sua luta contra o rebaixamento.