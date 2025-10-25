Lazio x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio a maus resultados, times chegam sob desconfiança para jogo de domingo (26/10), em Roma / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Italiano segue aquecendo as turbinas e, neste domingo (26/10), tem jogão na capital do país da bota. Às 16h45 (de Brasília), no estádio Olímpico, em Roma, a Lazio recebe a Juventus, em jogo que encerra a oitava rodada da Serie A. Em sétimo, a Juve já começa a se distanciar da briga pelo título. A Lazio, por sua vez, tem começo atribulado, surgindo apenas na 12ª colocação. LEIA MAIS: Histórico clube inglês perde 12 pontos na tabela após declarar insolvência

Como chega a Lazio Apesar de ter uma vitória nas últimas cinco partidas, o momento não é bom para os lados da Lazio. Afinal, o time vem de dois empates consecutivos e uma derrota para a maior rival Roma neste ínterim. Assim, o técnico Maurizio Sarri começa a sofrer pressão no cargo. Para piorar, o italiano tem uma lista extensa de desfalques, não podendo contar com Gigot, Dele-Bashiru, Castellanos, Cancellieri e Rovella. Na última sexta (24/10), ainda recebeu a notícia da lesão do lateral-esquerdo Nuno Tavares, que ficará 20 dias fora de ação. O ex-Juventus Pellegrini pode voltar a tempo. Como chega a Juventus

A Juventus também não vem em grande fase, apesar de melhor colocada na tabela. Afinal, vem de sete jogos sem saber o que é vencer – desde o clássico contra a Inter, em 13 de setembro. Foram cinco empates consecutivos, somadas a duas derrotas recentes – para Como (2 a 0) e Real Madrid (1 a 0), sendo o jogo contra os Merengues pela Liga dos Campeões. No entanto, mesmo com a derrota para o Real, a imprensa italiana rendeu elogios à defesa da Juve, que seguirá intacta. O técnico Igor Tudor, porém, tem dúvidas no meio e no ataque. João Mario pode ganhar a vaga de Kalulu, enquanto Thuram e Koopmeiners brigam por posição. Já no comando ofensivo, Jonathan David surge como favorito contra Vlahovic. LAZIO x JUVENTUS Campeonato Italiano 2025/26 – 8ª rodada

Data-Hora: 26/10/2025, domingo, 16h45 (de Brasília)

Local: Olímpico, em Roma (ITA)

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli e Provstgaard; Guendouzi, Cataldi e Basic; Cancellieri, Zaccagni e Dia. Técnico: Maurizio Sarri

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Rugani e Kelly; Kalulu (João Mario), Locatelli, Thuram (Koopmeiners) e Cambiaso; Yildiz, Conceição e Jonathan David (Vlahovic). Técnico: Igor Tudor

Árbitro: Andrea Colombo (ITA)

Assistentes: Stefano Alassio (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: Disney+